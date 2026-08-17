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सावन सोमवार पर नाग पंचमी का संयोग, आज शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? इन चीजों से करें महादेव की पूजा

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ रही है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, जबकि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। इस खास संयोग में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल और अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। 

नाग पंचमी 2026
Nag Panchami 2026:

सावन का तीसरा सोमवार इस बार नाग पंचमी के साथ पड़ रहा है। 17 अगस्त को सावन सोमवार के दिन ही नाग पंचमी मनाई जा रही है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए आज का दिन खास माना जा रहा है। मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा परिवार की सुख-शांति और सुरक्षा की कामना से की जाती है। नागों का भगवान शिव से भी खास संबंध माना गया है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं, इसलिए नाग पंचमी का पर्व शिव उपासना से भी जुड़ा हुआ है।

शिवजी को क्या चढ़ाएं?

आज शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे सरल पूजा मानी जाती है। इसके बाद दूध से अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत और फल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करना भी शुभ माना जाता है। अगर आप आज नाग पंचमी की पूजा भी कर रहे हैं तो नाग देवता को फूल, अक्षत और फल अर्पित कर सकते हैं।

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कैसे करें पूजा?

सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थान की सफाई करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दूध से अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, फूल और अक्षत अर्पित करें। धूप-दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें।

नाग पंचमी पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र का पूजन किया जा सकता है। पूजा के दौरान नाग देवता से परिवार की सुख-शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। जीवित सांपों को दूध पिलाने के बजाय उनकी पूजा प्रतीकात्मक रूप से करना उचित है।

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आज इन बातों का रखें ध्यान

नाग पंचमी के दिन सांपों को नुकसान पहुंचाने से बचने की धार्मिक परंपरा है। जमीन खोदने या जीव-जंतुओं को परेशान करने से बचने की सलाह दी जाती है। पूजा में दिखावे के बजाय श्रद्धा और संयम को महत्व दें। सावन सोमवार और नाग पंचमी का यह संयोग भक्तों के लिए भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष अवसर है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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