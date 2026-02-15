16 या 17 फरवरी, साल 2026 का पहला सू्र्य ग्रहण कब लगेगा? जानिए भारत में मान्य होगा सूतक काल

Surya grahan 2026: मान्यता है कि ग्रहण काल में पूजा-पाठ, विवाह, मुंडन या अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान घर के मंदिर को ढक देना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए।

ज्योतिष दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण का खास महत्व होता है। क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण काल की अवधि में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानें, तो यह एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, तो सूर्य ग्रहण लगता है। आज हम सूर्य ग्रहण की बात इसलिए करे हैं कि क्योंकि फरवरी माह में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि कई लोग इस बात को लेकर संशय में हैं कि साल 2026 का ग्रहण किस तारीख को लगेगा और क्या है यह भारत में दिखाई देगा या नहीं और क्या सूतक काल मान्य होगा या नहीं। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और यह कहां-कहां दिखाई देगा।

कब है सूर्य ग्रहण 2026

साल 2026 का पहला ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान आसमान में 'रिंग ऑफ फायर' यानी आग के छल्ले जैसा नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल, इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरेगा, लेकिन वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। ऐसे में सूर्य के चारों ओर रोशनी का एक चमकदार घेरा नजर आएगा। इस तरह के ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में एन्नुलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है।

ग्रहण की टाइमिंग

17 फरवरी को लगने वाला सूर्यग्रहण भारतीय समयानुसार, दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर शुरू होगा और यह लगभग 5 बजकर 40 मिनट पर यह अपने चरम या मध्यम अवस्था में पहुंचेगा। इसका समापन शाम 7 बजकर 57 मिनट पर हो जाएगा। ऐसे में कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण 4 घंटे 32 मिनट तक प्रभावी रहेगा।

क्या भारत में दिखाई देगा

लोगों के बीच साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर यह सवाल सबसे अधिक मन में है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? इसका जवाब है कि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। यही वजह है कि इस ग्रहण का सूतक काल में मान्य भी नहीं होगा।

कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों जैसे अर्जेंटीना और चिली में दिखाई देगा। हालांकि अगर इन जगहों पर भारतीय लोग हैं, तो उनके लिए सूतक काल मान्य होगा। चलिए जानते हैं कि सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं।

सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं

जिस जगह पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वहां सूतक काल मान्य रहेगा। मान्यता है कि ग्रहण काल में पूजा-पाठ, विवाह, मुंडन या अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान घर के मंदिर को ढक देना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए। ऐसे में ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन ग्रहण करें।मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धार वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बिना सुरक्षा उपकरण के सूर्य की ओर देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। कई लोग ग्रहण के समय यात्रा या बड़े फैसले लेने से बचते हैं। ग्रहण का समय आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान आप चाहें तो अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या जिस देवी-देवता में आपकी आस्था हो, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं।