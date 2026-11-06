16 नवंबर को बनेगा मंगल-गुरु-केतु का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते
नवंबर 2026 में मंगल का सिंह राशि में गोचर कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से गुरु और केतु मौजूद हैं। 15 नवंबर को मंगल-केतु और 16 नवंबर को मंगल-गुरु का संयोग बनेगा।
नवंबर का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि 12 नवंबर को मंगल देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और केतु विराजमान हैं। ऐसे में मध्य नवंबर में मंगल, गुरु और केतु की युति बनेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को मंगल और केतु की युति बनेगी। वहीं, 16 नवंबर को मंगल और गुरु एक-दूसरे के बेहद करीब होंगे। सिंह राशि में बनने वाला यह ग्रह संयोग कई राशियों के जीवन में बदलाव ला सकता है। कुछ राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, तो कुछ को आर्थिक मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कई मामलों में अच्छा रह सकता है। आपकी राशि से पांचवें भाव में यह ग्रह संयोग बनेगा। ऐसे में शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल, गुरु और केतु का संयोग साहस और पराक्रम में वृद्धि कर सकता है। आपकी राशि से तीसरे भाव में यह योग बनेगा। इस दौरान रुके हुए काम पूरे करने की कोशिश सफल हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। आपकी राशि से दूसरे भाव में तीन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। ऐसे में धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। परिवार में चल रही परेशानियां दूर होने की उम्मीद है। वाणी के प्रभाव से आप अपने काम पूरे करवा सकते हैं।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में यह युति बनेगी। इस भाव को आय और लाभ का स्थान माना जाता है। ऐसे में लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा आगे बढ़ सकती है। कारोबार में भी नए संपर्क बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है।
धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिला सकता है। आपकी राशि से नौवें भाव में मंगल, गुरु और केतु का प्रभाव रहेगा। इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
मंगल, गुरु और केतु की युति को केवल शुभ परिणामों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। मंगल ऊर्जा और साहस का कारक है, गुरु ज्ञान और विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि केतु वैराग्य और अचानक बदलाव से जुड़ा ग्रह माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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