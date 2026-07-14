कल से इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 17 दिन तक किस्मत होगी मेहरबान
15 to 31 July Rashifal: 15 से 31 जुलाई का समय कुछ राशियों के लिए राहत लेकर आएगा। जानें क्या आपकी राशि इस लिस्ट में शामिल है? जानें आखिर जुलाई के बचे हुए दिनों में किन राशियों की सोई किस्मत जागने वाली है?
जुलाई आधी बीतने को है। इस महीने का दूसरा हिस्सा कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती स्थिति कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस दौरान लोगों के रुके हुए काम पूरे होंगे। इसी के साथ करियर में आगे बढ़ने के कई नए मौके मिलने की पूरी संभावना बनेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत भी मिलने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें कि आखिर 15 से लेकर 31 जुलाई तक मेष राशि समेत किन 4 राशियों की सोई हुई किस्मत अब जाग सकती है।
जुलाई के बचे दिनों में इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए ये समय नई शुरुआत लेकर आ सकता है। अगर लंबे समय से किसी काम का इंतजार था तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को इस बीच कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है। वहीं आर्थिक स्थिति अब ट्रैक पर लौटती दिखेगी। रुका हुआ पैसा कहीं से मिलने की खबर मिलेगी। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
कर्क राशि
15 से 31 जुलाई वाला समय चंद्रमा की राशि कर्क के लिए भी राहत भरा साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। वहीं मेहनत का भी पूरा-पूरा रिजल्ट मिलेगा। काम की सराहना होगी। किसी प्लानिंग पर लंबे समय से काम करने का लाभ अब मिल सकता है। वहीं घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। ऐसे में घर का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। पैसों से जुड़े मामले अब पहले के मुकाबले मजबूत स्थिति में होंगे।
वृश्चिक राशि
आने वाला समय वृश्चिक राशि के लोगों का भी भाग्य चमका सकता है। नौकरी में प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बिजनेस करने वालों को नई डील या फिर नए मौके मिल सकते हैं। पुराने अटके हुए काम पूरे होने से मन खुश रहेगा और इसका असर काम पर दिखेगा। अगर कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे भी लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। इस दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कई जरूरी फैसले फेवर में ही आते दिखेंगे।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए जुलाई का दूसरा हिस्सा शुभ रहने की संभावना है। करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नौकरी में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और बिजनेस में भी फायदा होने के संकेत हैं। अगर नया काम शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो समय अनुकूल माना जा सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्चों पर भी नियंत्रण बना रहेगा। परिवार का साथ मिलने से मन खुश रहेगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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