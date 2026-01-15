Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़15 january 2026 sagittarius horoscope today dhanu aaj ka rashifal love career money and health
धनु राशिफल 15 जनवरी: आज ऑफिस मीटिंग के दौरान ध्यान में रखें ये बात, दिन में जरूर करें ये काम

धनु राशिफल 15 जनवरी: आज ऑफिस मीटिंग के दौरान ध्यान में रखें ये बात, दिन में जरूर करें ये काम

संक्षेप:

Sagittarius Today Horosocpe 15 January 2026: आज धनु राशि वाले पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। साथ ही आज इस राशि के लोगों को ऑफिस में चुनौतियां बहुत मिलेंगी। नीचे पढ़ें 10 जनवरी के लिए अपना विस्तृत राशिफल…

Jan 15, 2026 06:46 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope Today 15 January 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज धनु राशि वाले हल्के-फुल्के पॉजिटिव बदलाव के लिए खुद को तैयार महसूस करने वाले हैं। आज कोई ना कोई नई कला जरूर सीखने की कोशिश करें। अपनी बात को आज प्यार से सामने रखें। आज नए लोगों से मिल सकते हैं। काम शुरू करने से पहले प्लानिंग कर लेंगे तो सही होगा। हर एक छोटी-छोटी ग्रोथ पर जरूर नजर रखें। सेहत आज सही रहने वाली है। पैसों की स्थिति भी आज आपके फेवर में ही होगी। बाकी आज यानी 15 जनवरी की पूरी राशिफल को विस्तार से नीचे पढ़ें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धनु लव राशिफल

आज धनु राशि वालों की लव लाइफ सही जाने वाली है। आज आपका खुशमिजाज अंदाज लोगों को आपकी ओर खींचेगा। किसी की तारीफ या फिर हल्का-फुल्का सा मजाक आपका दिन बना देगा। चेहरे पर स्माइल रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ग्रुप या इवेंट के दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपकी सादगी और मस्तमौला अंदाज लोगों को पसंद आएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आगे की प्लानिंग पर जरूर बात करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप आगे की प्लानिंग को लेकर आज बात जरूर करें। पार्टनर को छोटे-छोटे सरप्राइज जरूर दें। उनके लिए कोई प्यारा सा नोट जरूर दें। अपनी बातों को आसानी से सामने रखें और उनकी चीजों को ध्यान से सुनें। पार्टनर के साथ मिलकर हर छोटी-बड़ी खुशी को सेलिब्रेट जरूर करें।

धनु करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा लेकिन आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। आज आप नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। आपकी एनर्जी अलग ही लेवल पर होने वाली है। मीटिंग के दौरान अपने प्लान को आसान और साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अगर जरूरत महसूस होगी तो बेझिझक मदद मांगिए। मीटिंग के दौरान पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और दूसरों की सलाह पर अमल जरूर करें। अगर कोई नया टास्क मिले तो उसे खुशी-खुशी स्वीकार करें। नई स्किल सीखनी है तो बेझिझक सीखें। दिन के आखिर में आज चीजों को नोट करेंगे तो आपको अपनी एक्चुअल ग्रोथ समझ में आएगी। लगातार नई चीजें सीखेंगे तो नए मौके भी मिलेंगे। छोटी-छोटी सफलता का जश्न जरूर मनाएं।

ये भी पढ़ें:आज का पंचांग 15 जनवरी: आज भी मनाई जा रही है मकर संक्रांति, शुभ होगा स्नान-दान
ये भी पढ़ें:गुरुवार का उपाय: क्यों की जाती है केले के पेड़ की पूजा? मिलते हैं ये 3 फायदे

धनु आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। पैसों के मामले में दिन सही जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी खर्चा करने से पहले आपको सोच-विचार जरूर करना है। अपने जरूरत और चाहतों की एक लिस्ट बनाएं। इसके बाद जो चीज सबसे जरूरी लगे, उस पर खर्चा करें। कमाई में से कुछ हिस्सा आप इमरजेंसी के लिए रख लें। अगर कोई लुभावना डील मिले तो इसे लेकर एक्साइटेड होने से पहले सारी डिटेल्स जरूर पढ़ें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना से बचें। अपने हर एक पेमेंट का रिकॉर्ड रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर पैसों से जुड़ी कोई बड़ी प्लानिंग है तो परिवार के साथ इसे शेयर करने से फायदा जरूर मिलेगा।

धनु हेल्थ राशिफल

आज धनु राशि वालों की सेहत सही होने वाली है। आज की शुरुआत हल्की वॉक के साथ करेंगे तो अच्छा होगा। हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। आज दिन में कोई छोटा सा गेम जरूर खेलें ताकि आपका शरीर एक्टिव रहे। आज के दिन सिंपल, बैलेंस्ड और गर्म खाना खाइए। सीजनल फल भी खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो सही होगा। रात में नींद पूरी और अच्छी लें। कोशिश करें कि आप रोज एक ही समय पर सोएं। अगर तनाव हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। पॉजिटिव सोच वालों के ही आसपास रहें। इससे आपके मन में भी पॉजिटिव सोच ही आएंगे। साथ ही दिन भर आपकी एनर्जी सही रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने