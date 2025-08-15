15 august 2025 libra horoscope today tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 15 अगस्त: अच्छी सेहत के लिए सुबह करें ये 2 काम, कम करें अपना स्क्रीन टाइम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
15 august 2025 libra horoscope today tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 15 अगस्त: अच्छी सेहत के लिए सुबह करें ये 2 काम, कम करें अपना स्क्रीन टाइम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 15 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वाले लोगों को ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन इस राशि के जानते के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:19 AM
Libra Horoscope 2 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आज तुला राशि वालों को क्लोज दोस्तों के बीच शांति का एहसास होगा। छोटे-छोटे मूमेंट्स को जीएंगे। अपने सोच-विचार से लोगों के मन में खुशियां ले आएंगे। अच्छे फैसले लेंगे। खुद पर भरोसा रखें।

तुला लव राशिफल: आज रिश्ते में सहजता मजसूस होगी। खास शख्स के साथ सच्ची बातें करेंगे। छोटे-छोटे जेस्चर जैसे लेटर लिखना या फिर मुस्कान से रिश्ता गहराएगा। अपने दिल की आवाज को जरूर सुनें। जल्दबाजी ना करिए और हर एक पल को जीने की कोशिश करिए। आप कोमलता और विनम्रता से रिश्ते में ओपन अप होंगे। खुलकर बात करें और आज के दिन भरोसा बढ़ेगा।

तुला करियर राशिफल: आज आपका ध्यान और स्पष्ट विचार आपके काम में चमकेंगे। इससे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आज शुरू किए गए काम आसानी से पूरे होंगे। समय पर सब निपटा देंगे तो कोई आपकी तारीफ भी कर सकता है। किसी सहकर्मी या बड़े-बुजुर्ग की सलाह मिल सकती है। रूटीन में लाए गए छोटे बदलाव आपकी कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। फालतू बातचीत या सोशल मीडिया से बचें। चुनौतियों में का सामना धैर्य से करें। शाम होते-होते तक आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा।।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा जाएगा। आज आप खर्चों के बारे में समझदारी से सोचेंगे। हो सकता है कि आज के दिन कोई छोटा-सा बचत का विचार आपके दिमाग में आ जाए। इससे आगे मदद मिलेगी और घर मे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आज बिना बजट देखे अचानक से की जाने वाली खरीदारी से बचें। अपने खर्चों पर नजर बनाएं। रखें। चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब आपके फेवर में ही है। आज आपको किसी से ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित भी कर सकते हैं। अपने पर्स की देखभाल करें।

तुला हेल्थ राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। इससे शरीर को पूरे दिन भर हल्की ऊर्जा मिलती रहेगी। सुबह थोड़ी सैर या स्ट्रेचिंग से मन और मांसपेशियों को ताजगी मिलेगी। पानी खूब पिएं। सुबह भूख लगने पर हल्का-सा पौष्टिक नाश्ता कर सकते हैं। थकान महसूस होने पर आराम करें और आंखों को आराम दें। धीरे-धीरे और गहरी सांस लेंगे तो अच्छा महसूस होगा। स्क्रीन टाइम कम रखें। रात तक आप शांत हो जाएंगे और नींद अच्छी आएगी।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, कलाप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ जानकारी

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

तुला राशि की अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

