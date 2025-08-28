मासिक राशिफल सितंबर: 1-30 सितंबर तक ये रहेगीं लकी राशियां, पढ़ें राशिफल

1-31 September Horoscope Monthly: सिंतबर का महीना कई राशियों के लिए लाभ के योग लेकर आ रहा है। सितंबर में बुध जहां आधा महीना सिंह राशि में रहेगा, वहीं आधा महीना कन्या राशि में रहेगा। 17 सितंबर को बुध कन्या राशि में आएगा।

सिंतबर का महीना कई राशियों के लिए लाभ के योग लेकर आ रहा है। सितंबर में बुध जहां आधा महीना सिंह राशि में रहेगा, वहीं आधा महीना कन्या राशि में रहेगा। 17 सितंबर को बुध कन्या राशि में आएगा। कन्या राशि में बुध के आने से भद्रराजयोग बनेगा। इसके अलावा सूर्य भी सितंबर में 17 तारीख को सिंह राशि में गोचर करेगा। वहीं, मंगल 13 सितंबर को कन्या से निककर तुला राशि में आएंगे। इस प्रकार ग्रहों के गोचर के कारण कुछ राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। यह बदलाव कई राशियों के लिए लाभ और तरक्की के योग लेकर आएगा। आइए जानते हैं सितंबरकी कौन सी हैं लकी राशियां-

मिथुन राशि -इस महीने कन्या राशि वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए लाभ के योग है। इसके अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी में तरक्की के मौके सामने आएंगे। हेल्थ आफकी अच्छी रहेगी। लवलाइफ भी पहले से बेहतर होगी।

वृष राशि वालो के लिए समय अच्छा है। इस राशि के लोगों के लिए लाभ के कई मौके सामने आएंगे। आप बेहतर और अच्छे फैसले ले पाएंगे। इससे आपको बिजनेस में लाभ होगा। आपके विदेश जाने के मौके बन रहे हैं। विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर में आगे बढ़ने के मौके आएंगे। आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। आपको एग्जाम में सफलता मिल सकती है। आपके लिए नौकरी में किसी ऊंचे पद पर पहुंचने का मौका सच हो सकता है।

धनु राशि वालों को भी कोशिशें रंग लाएंगी। आपके इनकम के नए साधन बनेंगे। लवलाइफ में रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और लाभदायक रहेगी। शैक्षणिक एक्टिविटीज में भागीदारी आपको बिजी रखेगी।