November Horoscope: 1-30 नवंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें नवंबर का राशिफल

November Horoscope: 1-30 नवंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें नवंबर का राशिफल

संक्षेप: 1-30 November Horoscope: ग्रहों की चाल से ही मासिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से नवंबर का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकरी रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जानें, नवंबर का राशिफल-

Wed, 29 Oct 2025 06:23 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
1-30 November Horoscope: इस साल नवंबर का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, नवंबर के महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के महीने में कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही शनि मार्गी और गुरु वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में ग्रहों की चाल से कुछ राशियों के लिए नवंबर का महीने बेहद लकी रहने वाला है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-30 नवंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें नवंबर का राशिफल

मेष राशि- नवंबर के महीने में हायर एजुकेशन के लिए बेहतर ऑप्शन तलाश रहे स्टूडेंट्स को विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलने से खुशी होगी। प्रोफेशनल सफलता आपकी पार्टनर होगी। आपको प्रेम जीवन में कई रोमांटिक मूमेंट्स मिलेंगे। विभिन्न स्रोतों से धन आएगा। सेहत के मामले में आप अच्छे रहेंगे।

वृषभ राशि- नवंबर के महीने में धन संबंधी सभी मामलों को सावधानी के साथ संभालें। अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें। किसी दोस्त के साथ मौद्रिक मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। आपको ऑयल से भरपूर भोजन से भी दूर रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:नए साल में इन राशियों को मिलेगी सफलता, गुरु-शनि की चाल देगी लाभ

मिथुन राशि- नवंबर के महीने में कपल्स को फोकस करना चाहिए कि वे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की दिशा में काम करें। अपने पाचन और सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान दें। काम पर अपनी कमिटमेंट जारी रखें। इससे आपको मैनेजमेंट से तारीफ जीतने में मदद मिलेगी।

कर्क राशि- नवंबर के महीने में कपल्स इस महीने लॉंग डिस्टेंस ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। आपका प्रेम जीवन अधिक गंभीर हो सकता है। सिंगल लोग ऑफिस या जिम में अपनी डेट से मिल सकते हैं।

सिंह राशि- नवंबर के महीने में आपके करियर संबंधी दायित्व आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। सिंगल लोग ऑफिस में पार्टनर से मिल सकते हैं। अगर कमिटेड हैं, तो इत्मीनान वाली गतिविधियों का आयोजन करें, जो दोनों को प्रोफेशनल जीवन के दबाव से बचने में सक्षम बनाएगी।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 30 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

कन्या राशि- नवंबर के महीने में लॉंग टर्म के फाइनेंशियल प्लांस की जांच करना और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट के बजाय ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करना अब जरूरी हो सकता है। सिंगल व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो अपने विचारों में शांत हों।

तुला राशि- नवंबर के महीने में आपको अधिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिससे काम का बोझ बढ़ जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत करने की प्रकृति और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता को पहचान मिलेगी।

वृश्चिक राशि- नवंबर के महीने में आपका इंट्यूशन और चीजों को समझने की क्षमता मददगार साबित हो सकती है। उन जॉब्स के बारे में सोचें, जिनमें बहुत ज्यादा काम का प्रेशर न रहे। पैसों के मामले में सतर्क रहें और कोई भी डीसीजन लेने से पहले दो बार सोचें।

ये भी पढ़ें:बुध का गोचर शनि के नक्षत्र में, 20 नवंबर तक इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

धनु राशि- नवंबर के महीने में गले, गर्दन और थायरॉयड से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो सही पोश्चर में रहने की कोशिश करें। कमिटेड लोगों को अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाने पर बातचीत में शामिल होना चाहिए।

मकर राशि- नवंबर के महीने में प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का यह सही समय है। अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप ऐसी चीज को प्राथमिकता दे सकते हैं, जो आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करती हो।

कुंभ राशि- नवंबर के महीने में आप फाइनेंस के क्षेत्र, बैंकिंग, या उन कंपनियों में अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। पैसों के मैनेजमेंट से जुड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई करते समय मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता जरूरी है।

ये भी पढ़ें:2026 से शुरू होगा इन राशियों का गोल्डन टाइम, राहु-केतु की चाल देगी लाभ

मीन राशि- नवंबर के महीने में अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं रखें। ऐसी कंपनी में जॉब पाने की कोशिश करें, जो वर्क फ्रॉम होम दे सके। कामकाजी मीन राशि वालों को ऐसे टास्क सौंपे जा सकते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

