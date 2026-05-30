जून में इन 3 राशियों पर होगी धन वर्षा, मां लक्ष्मी की रहेगी कृपा, बनेंगे बिगड़े हुए काम
हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। कोई नौकरी में तरक्की चाहता है तो कोई कारोबार में फायदा। कई लोग आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। ज्योतिष की मानें तो जून 2026 में ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकती है।
हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। कोई नौकरी में तरक्की चाहता है तो कोई कारोबार में फायदा। कई लोग आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। ज्योतिष की मानें तो जून 2026 में ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकती है।
इस दौरान कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, जिनका असर खासतौर पर मेष, सिंह और मीन राशि के लोगों पर देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इन राशियों के लोगों को धन कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
मेष राशि: रुके हुए काम पकड़ सकते हैं रफ्तार
मेष राशि वालों के लिए जून का महीना राहत भरा साबित हो सकता है। अगर काफी समय से कोई काम अटका हुआ है तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। नौकरी करने वालों को अपने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का मौका भी मिल सकता है। घर-परिवार में चल रही छोटी-मोटी परेशानियां कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय मेहनत का फल दिलाने वाला माना जा रहा है।
सिंह राशि: करियर में मिल सकते हैं नए मौके
सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर फायदा पहुंचा सकती हैं।
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। नए संपर्क बन सकते हैं और कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
मीन राशि: किस्मत का मिल सकता है साथ
मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कई अच्छे संकेत लेकर आ सकता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और लिए गए फैसले लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं।
कारोबार में कोई अच्छा सौदा हाथ लग सकता है। नौकरीपेशा लोगों को भी कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे मन भी खुश रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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