1 से 30 जून तक का समय इन राशियों के लिए रहेगा वरदान समान, हर कार्य में मिलेगी सफलता, खूब मनाएंगे जश्न
ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। जून का महीना मिथुन, वृषभ, कर्क, सिंह और मेष राशि के लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं।
जून की शुरुआत के साथ कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति में बदलाव होने वाला है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। खासकर नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए जून का महीना नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना पैसों के मामले में राहत देने वाला रह सकता है। आय में बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए कुछ काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में फायदा मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। इस समय निवेश करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों के लिए जून का महीना अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए नौकरी बदलने के मौके भी बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए काम मिल सकते हैं। जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए हैं, उनमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों के लिए जून का महीना कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कुछ लोग वाहन या घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। जून का महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस महीने आप नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार करने वालों को भी फायदा हो सकता है। पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीत सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से भी मधुर हो जाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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