Surya Grahan 7 घंटे 21 मिनट तक, दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्यास्त का शानदार नजारा
12 August Surya Grahan 2026 Solar Eclipse : कुछ ही जगहों में पूर्ण ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा, अचानक दिन के उजाले में अंधेरा देखा जा सकता है। खासतौर पर ग्रहण के दौरान सूर्यास्त बेहद ही शानदार नजर आने वाला है।
12 August Surya Grahan 2026 Solar Eclipse: सूर्य ग्रहण हमेशा से जिज्ञासा का टॉपिक रहा है। एक ऐसा ही मोमेंट फिर आने वाला है, जब अचानक दिन के उजाले में अंधेरा देखा जा सकता है। जल्द ही सूर्य ग्रहण की घटना देखने को मिलेगी। इस सावन पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने पर कुछ समय के लिए आसमान में अंधेरा छा जाएगा। स्थिति ऐसी होगी कि दिन में भी रात जैसा महसूस करेंगे। खासतौर पर ग्रहण के दौरान सूर्यास्त बेहद ही शानदार नजर आने वाला है। पानी के पास वाली जगहों और पहाड़ी इलाकों से इस दृश्य को देखना एक सपने जैसा होगा। एक देश में तो लगभग 100 साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कुछ ही जगहों पर 'टोटैलिटी' (पूर्ण ग्रहण) का नजारा देखने को मिलेगा। यह नजारा बेहद अद्भुत और अनोखा होगा, जो सिर्फ चंद मिनटों का होगा। आइए जानते हैं किन देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, समय, और ग्रहण के समय सूर्यास्त कैसा होगा-
Surya Grahan 7 घंटे 21 मिनट तक, दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्यास्त का शानदार नजारा
भारतीय समय सीमा के अनुसार, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण लगभग 7 घंटे 21 मिनट का होगा, जो रात में 09:04 मिनट से शुरू होगा। अगले दिन सुबह में 13 अगस्त को लगभग 04:25 मिनट पर ग्रहण समाप्त होगा।
कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण?
12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूस के कुछ हिस्सों में, और ग्रीनलैंड में दिखाई देगा।
किस देश में 100 साल बाद लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण?
स्पेन के कुछ हिस्सों में लगभग 100 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटित होने जा रही है।
सूर्य ग्रहण में सूर्यास्त का अनोखा नजारा
पानी के पास की जगह जैसे वेनिस और इटली इसके साथ ही पूर्वी ऑस्ट्रिया में ऊंचे पहाड़ी इलाके में भी सूर्यास्त का जबरदस्त नजारा देखने को मिल सकता है। ये सीन काफी शानदार और खूबसूरत होगा।
पूरे यूरोप में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लगभग पूरे महाद्वीप में, सूरज का एक बड़ा हिस्सा ग्रहण से ढका हुआ दिखाई देगा। इससे भी खास बात यह है कि कुछ स्थानों पर आंशिक सूर्य ग्रहण के साथ सूर्यास्त का नजारा भी देखने को मिलेगा। ये नजारा जर्मनी, रूस, लिथुआनिया, बेल्जियम, एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, बेलारूस, फ्रांस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, इटली, और फिनलैंड में दिखाई देगा।
उत्तर-पश्चिम अफ्रीका की बात करें तो माली, सेनेगल, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, बुर्किना फासो मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, गाम्बिया, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट और गिनी-बिसाऊ, में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है?
पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने पर चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। यह दृश्य जहां पूरी तरह दिखाई देता है, वहां दिन के समय भी कुछ मिनट के लिए अंधेरे जैसा माहौल बन जाता है। तापमान में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है। ग्रहण की ये घटना हर जगह दिखाई नहीं देती। पृथ्वी पर केवल एक सीमित क्षेत्र ही पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव मिल पाता है, जबकि अन्य स्थानों पर आंशिक ग्रहण दिखाई दे सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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