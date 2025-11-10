Hindustan Hindi News
11:11 का क्या है मतलब? हर राशि पर अलग प्रभाव, जानें ज्योतिषाचार्य से सबकुछ

11:11 का क्या है मतलब? हर राशि पर अलग प्रभाव, जानें ज्योतिषाचार्य से सबकुछ

संक्षेप: ज्योतिषी का कहना है कि 11:11 एक खास संकेत होता है। जब घड़ी में 11:11 दिखता है, तो ये ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ये समय हमें यह याद दिलाता है कि अब पुराने डर, पुराने तरीके या नकारात्मक सोच को छोड़कर खुद के असली और बेहतर रूप की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है।

Mon, 10 Nov 2025 09:30 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, ज्योतिषी सिद्धार्थ एस. कुमार
ज्योतिषिशास्त्र के अनुसार 11:11 एक खास संकेत देता है। जब घड़ी में 11:11 दिखता है, तो ये ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ये समय हमें यह याद दिलाता है कि अब पुराने डर, पुराने तरीके या नकारात्मक सोच को छोड़कर खुद के असली और बेहतर रूप की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वो 11:11 देखते हैं, तो उन्हें एक अजीब-सी शांति या सोच में बदलाव महसूस होता है- जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि “अब कुछ नया शुरू करो।” ये वक्त ज्यादातर तब सामने आता है जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़, भावनात्मक बदलाव या नया रास्ता खुलने वाला होता है। ज्योतिषी सिद्धार्थ एस. कुमार के मुताबिक, 11:11 का समय आत्म-जागरण और साफ सोच का प्रतीक है। ये हमें मदद करता है पुराने बोझ और डर छोड़ने में और अपने अंदर की ताकत व सच्चाई को पहचानने में। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए 11:11 कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आप अपने नए रूप में कदम रख रहे हैं। पुराने आदतें या रिएक्शन अब पीछे छूट रहे हैं। अब आप ज्यादा समझदार और शांत हो रहे हैं। दूसरों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है बस खुद बने रहना ही काफी है। आने वाला समय आपके आत्मविश्वास और भावनात्मक परिपक्वता का होगा।

वृषभ राशि- आज अंदर से बहुत गहराई में हीलिंग हो रही है। पुराने गुस्से या डर को पकड़े रहना अब जरूरी नहीं है। जिंदगी की टाइमिंग पर भरोसा रखें। जो हो रहा है, सही वक्त पर हो रहा है। अपने मन को शांत करने के लिए रूटीन, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज़ को अपनाएं। आपका मन और आत्मा दोनों अब ठीक हो रहे हैं।

मिथुन राशि- आपके रिश्ते और दोस्ती के घेरे में बदलाव हो रहा है। कुछ लोग दूर जाएंगे, लेकिन उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो आपके विचारों को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब ईमानदारी से बोलने का वक्त है। आपकी सच्चाई अब लोगों तक पहुंचने को तैयार है।

कर्क राशि- काम और भावनाओं में एक साथ बदलाव हो रहा है। परिवार या पुराने रिश्तों से जुड़ी चोटें अब धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। आत्म-संदेह छोड़ देंगे तो करियर का रास्ता और साफ दिखेगा। याद रखें- आपकी नरमी और समझदारी ही आपकी असली ताकत है। अब फैसले दिल और आत्म-सम्मान दोनों से होंगे।

सिंह राशि- अब आपका मकसद साफ हो रहा है। असली पहचान जबरदस्ती नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और विनम्रता से मिलती है। दूसरों से तुलना छोड़िए। आपकी रोशनी अपनी तरह की है। जब आप दिल से आगे बढ़ेंगे तो मौके खुद आपकी तरफ आएंगे।

कन्या राशि- अब आपके अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई चल रही है- भावनात्मक और मानसिक। खुद के प्रति ज्यादा सख्त न बनें। हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश छोड़िए। थोड़ी-थोड़ी प्रगति भी बड़ी होती है। ये समय आपको हल्का, शांत और आत्म-विश्वासी बना रहा है।

तुला राशि- रिश्तों से जुड़ा कर्म अब सामने आ रहा है। कुछ पुराने रिश्ते जो अपना रोल पूरा कर चुके हैं, अब धीरे-धीरे दूर होंगे। पर चिंता न करें। नए, सच्चे रिश्ते आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। जब आप ईमानदार और खुले दिल से बात करेंगे तो रिश्ते और भी संतुलित होंगे।

वृश्चिक राशि- अब पुराने डर और बचाव की दीवारें गिर रही हैं। जो बातें पहले आपको बचाती थीं अब वही आपको रोक रही हैं। उन्हें छोड़ देना ही अब सही रहेगा। ये वक्त थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यही असली हीलिंग का वक्त है। अब आप अपने शांत, मजबूत और समझदार रूप में जा रहे हैं।

धनु राशि- आपके अंदर की आग फिर से जल रही है। प्यार, रचनात्मकता और जुनून फिर लौट रहा है। जो चीजें पहले आपको उत्साहित करती थीं, अब उनका असर कम हो सकता है, क्योंकि आप बदल रहे हैं। अब वो काम करें जो आपको सच्चा सुकून दे। आपके दिल की आवाज अब सही दिशा दिखा रही है।

मकर राशि- घर, परिवार और मन की स्थिरता से जुड़ी चीजें अब बदल रही हैं। जो जिम्मेदारियां आपकी नहीं थीं, उन्हें छोड़ने का वक्त है। जैसे ही आप ये मानसिक बोझ छोड़ेंगे, आपका मन भी मजबूत होगा और करियर भी। अब काम तनाव से नहीं, सच्चाई और शांति से करें।

कुंभ राशि- अब आपकी सोच और बात करने का तरीका बदल रहा है। पुराने विचार अब जगह दे रहे हैं नई सोच को। आपको पढ़ने, लिखने, सिखाने या किसी आध्यात्मिक चीज की तरफ खिंचाव महसूस होगा। ये समय आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास का है। नई सीख या छोटी यात्राएं नए रास्ते खोलेंगी।

मीन राशि- अब आप खुद की कीमत समझना सीख रहे हैं। पैसे और आत्म-सम्मान दोनों को लेकर सोच बदल रही है। अपराध-बोध या डर छोड़ दीजिए। जब आप खुद को सही मायनों में मूल्यवान मानेंगे, तभी समृद्धि और मौके आपके पास आएंगे। अब आपकी आत्म-शक्ति और आर्थिक स्थिति दोनों मजबूत होंगी।

