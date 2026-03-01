इस तरह के लोग जल्दी हो जाते हैं बर्बाद, चाणक्य की ये 10 बातें आज भी हैं प्रासंगिक
आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। वर्षों पुरानी उनकी नीतियां आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में कई ऐसे बातें बताई हैं, जिनके पालन से व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और खूब तरक्की पा सकत है। चाणक्य ने व्यक्ति के जीवन को लेकर काफी गहराई से अध्ययन किया है और फिर अपनी नीतियों के जरिए बड़ी से बड़ी बातें बताई हैं। चलिए आज हम आपको उनकी 10 ऐसी बातें बताएंगे, जिनका अनुसरण करने से जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। साथ ही कई तरह के संकट से भी बचा जा सकता है और सफलता हासिल कर सकते हैं।
1. ऐसे लोग जल्दी हो जाते हैं बर्बाद
आचार्य चाणक्य के मुताबिक नदी के किनारे वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाले लोग, मंत्री के बिना राजा बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं।
2. इन घरों में मां लक्ष्मी नहीं करती हैं वास
आचार्य चाणक्य के मुताबिक जहां पर मूर्खों को अधिक महत्व दिया जाता है। थाली में खाना छोड़ दिया जाता है, परिवार में लोग प्रेम से नहीं रहते। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है।
3. कभी भूखा नहीं रहते हैं ये लोग
आचार्य चाणक्य के मुताबिक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता है। बुद्धि अज्ञानता को नष्ट करती है और बुद्धि से बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर किया जा सकता है।
4. जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग
मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च।
दु:खिते सम्प्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति।।
आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में जिंदगी भर गरीब रहने वाले लोगों की चर्चा की है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक मूर्खों को उदेश देने वाले गुरु हमेशा दुखी रहते हैं। उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। मूर्ख शिष्य ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर गुरु को दुख देते हैं।
5. संतान के लिए शत्रु होते हैं ऐसे माता-पिता
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे माता-पिता बच्चों के लिए शत्रु की तरह होते हैं, जो अपनी संतान को पढ़ाते नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति सभा में ऐसा लगता है जैसे हंसो के बीच बगुला। इसलिए हर व्यक्ति को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए।
6. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली शत्र, कमजोर मित्र, ये दोनों हमेशा दुख देते हैं। इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
7. जिस जगह आदर नहीं मिलता है, जहां कमाई के साधन नहीं है, जहां ज्ञान के साधन नहीं है, जहां कोई मित्र और रिश्तेदार नहीं है, जहां स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं है, वहां रहने से कोई लाभ नहीं है, ऐसी जगह को तुरंत छोड़ दो।
8. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर ये 4 लोग आपके साथ रहते हैं, तो आपका जीवन मृत्यु के समान हो सकता है।
-एक गुस्सैल पत्नी
- कड़वे वचन बोलने वाली महिला
- धोखा देने वाली स्त्री
- धूर्त दोस्त
9. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में न आदर, न जीविका, न बन्धु, न विद्या का लाभ है वहां वास नहीं करना चाहिए।
10. चाणक्य नीति के मुताबिक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।
