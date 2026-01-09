धनु राशिफल 10 जनवरी: आज पार्टनर को इस काम के लिए ना रोकें, ऑफिस में होगी इस फील्ड के लोगों को दिक्कत

संक्षेप: Sagittarius Today Horosocpe 10 January 2026: आज धनु राशि वाले पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। साथ ही आज इस राशि के लोगों को ऑफिस में चुनौतियां बहुत मिलेंगी। नीचे पढ़ें 10 जनवरी के लिए अपना विस्तृत राशिफल…

Sagittarius Horoscope Today 10 January 2026, Aaj ka Dhanu Rashifal, धनु राशिफल: आज अपने प्यार के रिश्ते को सकारात्मक बनाए रखें। पेशेवर जीवन में भी आज रचनात्मक समय रहेगा। अच्छी वित्तीय स्थिति के चलते पैसों में समझदारी से निवेश करने की जरूरत है। आज आपका प्यार का रिश्ता बिना किसी परेशानी के चलेगा और ऑफिस में भी आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। पैसों के मामले सोच-समझकर संभालें। बड़ी कोई बीमारी आज आपको परेशान नहीं करेगी।

धनु लव राशिफल आज धनु राशि वाले अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। अगर आपका पार्टनर अलग-अलग चीजों पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है, तो उसे ना रोकें बल्कि ध्यान से सुनें। इसे पार्टनर को अच्छा लगेगा और वो कॉन्फिडेंस से बात कर पाएगा। इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। शादीशुदा लोग आज अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। ये बहुत जरूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये जरूर होना चाहिए। अपने फैसलों को उन पर ना थोपें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज नया प्यार मिल सकता है। शादीशुदा लोग आज अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए विचार कर सकते हैं।

धनु करियर राशिफल आज हो सकता है कि ऑफिस में आपको चुनौतियां मिले। अगर कोई नया मौका मिले तो ना घबराएं। इसे खुशी से स्वीकार करें क्योंकि आगे ये आपको कई और मौके दिलवा सकता है। अपना टैलेंट साबित करने के लिए ये आपके पास अच्छा मौका होगा। आईटी, एनिमेशन और कॉपीराइटिंग से जुड़े लोग आज अपना टारगेट मुश्किल से पूरा कर पाएंगे। हालांकि आखिर में आप सफल हो जाएंगे। बस इस दौरान परेशान ना हो। खुद पर भरोसा रखें। ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूरी बनाकर रखें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए देश से बाहर जा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग नए लोगों से मिल सकते हैं और नई चीजों पर विचार कर सकते हैं।

धनु आर्थिक राशिफल आज धनु राशि वालों को धन लाभ हो सकता है लेकिन फिर भी आप अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करें। कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। शेयर मार्केट में हाथ आजमाएंगे तो आज अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दिन के बाद कोई दोस्त आपसे मदद मांग सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज फंड जुटा पाने में सफल रहेंगे। बस अपने खर्चे को नोट करते रहें और फालतू की चीजों को लिस्ट से हटा दें। पैसों का मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो आगे चलकर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी।

धनु स्वास्थ्य राशिफल धनु राशि वाले आज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। रात में गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहें। हो सके तो आज कुछ देर पार्क में समय बिताएं। आप नेचर के जितना करीब रहेंगे, उतना खुश रहेंगे। कोशिश करें कि आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें। इससे आपकी सोच भी पॉजिटिव ही रहेगी। अगर किसी भी तरह का तनाव होता है तो अपनों से बात करने में ना हिचकिचाएं। आप अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से भी बात कर सकते हैं। बच्चों को आज वायरल बुखार हो सकता है। कुछ लोगों को स्किन का इंफेक्शन हो सकता है। जिन लोगों को ब्लड शुगर की दिक्कत है, वो लोग आज अपना ख्याल रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com