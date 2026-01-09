Hindustan Hindi News
10 january 2026 cancer horoscope kark rashifal love, career, money and heath today
कर्क राशिफल 10 जनवरी: आज कर्क राशि वाले बना सकते हैं रिश्ता तोड़ने का मन, पैसे के मामले में ना करें ये गलती

संक्षेप:

Cancer Today Horosocpe 10 January 2026: आज के दिन कर्क राशि वाले ऑफिस में होने वाली पॉलिटिक्स से बचें। साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आज के दिन किन-किन चीजों में सावधानी बरतनी है, उसे जानने के लिए नीचे विस्तार से पढ़ें…

Jan 09, 2026 07:47 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 10 January 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज का दिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर जाने वाला है। बस आज आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। प्यार के मामले में कुछ लोगों के लिए आज का दिन बेस्ट होने वाला है। तो वहीं कुछ लोग बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर कोई स्थिति ऐसी है जिसे सुधारा जा सकता है तो जरूर कोशिश करें। पैसों की स्थिति आज सही रहेगी। सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन खर्चा सोच-समझकर ही करें।

कर्क लव राशिफल

जिन लोगों का ब्रेकअप हाल-फिलहाल में ही हुआ है, आज वो ट्रैवल, ऑफिस या फिर किसी फंक्शन के दौरान किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। इस इंसान से मिलकर आपको अच्छा महसूस होगा। कर्क राशि की महिला जातक जिनकी शादी हो चुकी है, वो आज सास-ससुर की वजह से परेशान हो सकती हैं। बस इस बात ध्यान रखें कि इस चीज का आपकी शादीशुदा जिंदगी पर असर ना पड़ें। कुछ लोगों को अपने रिश्ते में खुशी नहीं मिलेगी तो वो इसे तोड़ने का मन बना सकते हैं। हालांकि इस मामले में गहराइ से सोचने की जरूरत है। अगर चीजें सही नहीं हो रही है तो इसे छोड़ना ही बेहतर होगा।

कर्क करियर राशिफल

आज कर्क राशि वाले लोग मीटिंग के दौरान सोच-समझकर ही अपनी बात सामने रखें। कुछ सीनियर्स को ये बात खराब लग सकती है। आज कुछ काम ऐसे मिल सकते हैं, जिसमें ज्यादा समय देना पड़ सकता है। आज ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर ही रहें। इन बातों में अपना टाइम ना खराब करें। स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है। बस अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और फोकस करें। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा टफ हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े लोग आज कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन सही जाएगा।

कर्क आर्थिक राशिफल

आज पैसे के मामले में दिन सही जाएगा। पैसों को थोड़ा समझदारी के साथ मैनेज करेंगे तो सही होगा। आज कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से बचें। फालतू का खर्चा ना करें। बचत और खर्चे के बीच अच्छा बैलेंस बना होना चाहिए। अगर कई दिन से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना था तो आज उसे लेने के लिए दिन शुभ है। कुछ महिला जातक आज ज्वेलरी पर खर्चा कर सकती हैं। कुछ लोग आज दान-पुण्य में खर्चा कर सकते हैं।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज कर्क राशि वालों की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। लिवर से जुड़ी कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। भारी चीज आ ना ही उठाएं। बुजुर्ग लोगों में हड्डी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को आंख या फिर कान से जुड़ा इंफेक्शन हो सकता है। हार्ट के मरीज आज थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश करें। जंक फूड से दूर रहें। खाने में हरी सब्जियां शामिल करें। दिन में एक सीजनल फल जरूर लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
