1 October 2025 Ka Ank Rashifal by date of birth Horoscope Numerology Numerology: मूलांक 8 वालों को करियर में सफलता, जन्मतिथि से जानें 1 अक्टूबर का अंक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़1 October 2025 Ka Ank Rashifal by date of birth Horoscope Numerology

Numerology: मूलांक 8 वालों को करियर में सफलता, जन्मतिथि से जानें 1 अक्टूबर का अंक राशिफल

Numerology Horoscope 1 October 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह जन्म तिथि के अनुसार अंक ज्योतिष में मूलांक (नंबर) होते हैं। 1 अक्टूबर को मूलांक 1, 3, 4, 9 वालों का दिन पॉजिटिव रहेगा। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 02:46 PM
share Share
Follow Us on
Numerology: मूलांक 8 वालों को करियर में सफलता, जन्मतिथि से जानें 1 अक्टूबर का अंक राशिफल

Numerology Horoscope, 1 October 2025 Ka Ank Rashifal: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 1 अक्टूबर को बुधवार का दिन है। इस दिन मूलांक 4 वालों को नए मौके मिलेंगे वहीं, मूलांक 6 वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का बुधवार का दिन कैसा रहेगा-

जन्मतिथि से जानें 1 अक्टूबर का अंक राशिफल

मूलांक-1

आज मूलांक-1 वालों को बैलेंस बनाने पर जोर देने की जरूरत है। रिश्तों में ईमानदारी और खुला संवाद बहुत जरूरी है। पेशेवर तौर पर, तनाव को मैनेज करना और कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से, खर्चों को लेकर सतर्क रहें।

मूलांक-2

आज के दिन योजना बनाना और उसके अनुसार बजट बनाना बुद्धिमानी होगी। प्यार के मामलों में, संचार बंधन को मजबूत करने की कुंजी होगी। अपनी एनर्जी लेवल को स्टेबल रखने के लिए संतुलित दिनचर्या को शामिल करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना याद रखें।

ये भी पढ़ें:3 अक्टूबर से 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध की चाल मचाएगी धमाल

मूलांक-3

आज के दिन आप जीवन के विभिन्न पहलुओं में खुद को रोमांचक अवसरों के साथ पाएंगे। अपने करियर में बदलावों को खुले दिमाग से अपनाएं। नए बिजनेस अप्रत्याशित सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आपका वित्तीय दृष्टिकोण बेहतर होगा।

मूलांक-4

आज के दिन मूलांक 4 वालों को नए मौके तलाशने का अवसर मिल सकता है। चाहे वह प्यार, करियर या सेहत हो, बदलाव के लिए खुले रहने से लाभकारी परिणाम मिलेंगे। अपने करीबियों से जुड़ना इमोशनल सपोर्ट और मार्गदर्शन दे सकता है।

मूलांक-5

आज के दिन प्रेम संबंध मजबूत होंगे साथ ही पार्टनर से स्पेशल मैसेज भी दिन खत्म होने तक मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए घूमने जाने के योग बनते भी दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें आप आसानी से पार कर लेंगे।

ये भी पढ़ें:October Horoscope: 1-31 अक्टूबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें

मूलांक-6

आज के दिन अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रिप पर भी जा सकते हैं। मूलांक 6 वाले आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरपूर रहेंगे। आर्थिक मामलों में किस्मत साथ देगी। खासकर निवेश करना लाभदायक हो सकता है।

मूलांक-7

आज के दिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचें। यात्रा पर जाने के प्लान बन सकते हैं। आज का दिन आपके लिए रोमांस से भरपूर रहने वाला है। आपको आपके पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। वहीं, परिवार के कुछ सदस्यों से मतभेद होने की भी संभावना है।

मूलांक-8

आज के दिन करियर में सफलता मिलेगी। आपका दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। रोमांटिक लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा न करें।

मूलांक-9

आज के दिन आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। व्यवसायिक मुद्दों पर संयम बरतने की जरूरत है। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं और ट्रिप पर जाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज और कल कैसे करें घर पर नवरात्रि हवन, जानें मंत्र, मुहूर्त व संपूर्ण विधि
Numerology Numerology Horoscope Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने