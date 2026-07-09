अंक राशिफल 9 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज पैसों के मामले में बदलें सोच
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 9 July 2026 : किसी नई सोच, सलाह या जीवन दृष्टि से सीख मिल सकती है। परिवार की बातचीत में भी एक छोटा विचार बड़ा असर डाल सकता है। जानें, 9 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
1 number rashifal numerology horoscope 9 July 2026, मूलांक 1 राशिफल 9 जुलाई: किसी बात पर अड़ने से पहले एक बार ठहरकर सोच लें। आपके लिए यह दिन अंदर से बदलने वाला संकेत दे सकता है। सूर्य के प्रभाव से आप स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करना चाहते हैं, अपनी बात साफ रखना चाहते हैं और पहचान भी चाहते हैं, लेकिन हर बात में अंतिम शब्द आपका ही हो, यह जरूरी नहीं। 9 जुलाई 2026 का मूलांक 9 भीतर जोश और साफ नीयत ला रहा है, जबकि भाग्यांक 8 आपको जिम्मेदारी और व्यवहारिकता की तरफ खींचेगा। ऐसे में किसी नई सोच, सलाह या जीवन दृष्टि से सीख मिल सकती है। परिवार की बातचीत में भी एक छोटा विचार बड़ा असर डाल सकता है। खुला मन रखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता ज्यादा साफ दिखेगा।
अंक राशिफल 9 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज पैसों के मामले में बदलें सोच
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी चमक तभी काम आएगी जब सामने वाले को भी जगह मिले। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो अपनी बात मनवाने के बजाय समझने की कोशिश करें। परिवार की बातचीत में पुरानी सोच और नई सोच का फर्क सामने आ सकता है। ऐसे में बहस को बहस न बनने दें। मूलांक 9 की ऊर्जा दिल से बात करने में मदद करेगी, जबकि भाग्यांक 8 रिश्तों में जिम्मेदारी याद दिलाएगा। किसी अपने की बात पहले अजीब लगे, पर वही आपको भीतर से कुछ नया समझा सकती है। नरमी आपके पक्ष में रहेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी लीडरशिप दिखेगी, लेकिन तरीका थोड़ा लचीला रखना बेहतर रहेगा। ऑफिस, मीटिंग या पढ़ाई में कोई नया तरीका, नई सोच पहले आसान नहीं लगेगी, फिर भी उसे तुरंत नकारना ठीक नहीं होगा। सूर्य आपको आगे आने का साहस देता है, पर यही ऊर्जा कभी कभी अपनी ही राय पर ज्यादा भरोसा भी करा देती है। 9 जुलाई की संयुक्त ऊर्जा में मूलांक 9 पहल और उत्साह बढ़ा रहा है, वहीं भाग्यांक 8 परिणाम और अनुशासन मांग रहा है। इसलिए सीखने या ट्रेनिंग से फायदा बनने की संभावना है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में सोच बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। जो तरीका अब तक ठीक लग रहा था, उसमें थोड़ा सुधार करना समझदारी होगी। आय के साथ जिम्मेदार खर्च का संतुलन जरूरी है। भाग्यांक 8 वित्तीय अनुशासन पर जोर देगा, इसलिए बजट को देखकर चलना बेहतर रहेगा। मूलांक 9 के असर में किसी काम को तेजी से आगे बढ़ाने का मन होगा, पर रकम से जुड़ा फैसला भावुक होकर न लें। छोटी बचत, साफ हिसाब और जरूरी भुगतान को प्राथमिकता देना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन की जकड़न थकान दे सकती है। किसी बात को लेकर भीतर खिंचाव हो तो उसे दबाने के बजाय लिखें या शांत होकर सोचें। सूर्य की तेज ऊर्जा के कारण सिर भारी लगना, चिड़चिड़ापन या गर्मी बढ़ना संभव है। पानी थोड़ा बढ़ाएं। सुबह कुछ मिनट धूप में बैठना और गहरी सांस लेना आपको स्थिर कर सकता है। दिन भर खुद को साबित करने की दौड़ में आराम को बिल्कुल न टालें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: हर सलाह को चुनौती मत समझिए। परिवार की बातचीत में अपनी बात थोपने से दूरी बढ़ सकती है। काम में केवल अहंकार के आधार पर फैसला न लें।
आज की सलाह: नई सोच को परखिए, तभी आपका अगला कदम मजबूत होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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