मूलांक 1 राशिफल 8 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज पैसे के मामले में गलत अंदाजा लग सकता है
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 8 July 2026 : अपनी प्राथमिकता साफ रखें। हर बात को विरोध न मानें। थोड़ी शांति, थोड़ी दूरी और थोड़ी सोच आपको सही दिशा दिखा सकती है।जानें, 8 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
1 number rashifal numerology horoscope 8 July 2026: सावधान रहें, बाहर का दबाव आपके मन से बड़ा न बन जाए। 8 जुलाई 2026 को मूलांक 8 की भारी जिम्मेदारी और भाग्यांक 7 की भीतर झांकने वाली ऊर्जा साथ चल रही है, इसलिए मन थोड़ा दबा हुआ लग सकता है। अंक 1 के स्वामी सूर्य आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, लेकिन इस समय हर बात अकेले उठाने की जिद थका सकती है। बाजार या दुकान के काम में भी ऐसा लग सकता है कि लोग बहुत मांग कर रहे हैं और साथ कम दे रहे हैं। ऐसे में अपनी प्राथमिकता साफ रखें। हर बात को विरोध न मानें। थोड़ी शांति, थोड़ी दूरी और थोड़ी सोच आपको सही दिशा दिखा सकती है।
मूलांक 1 राशिफल 8 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज पैसे के मामले में गलत अंदाजा लग सकता है
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय आपका मन जल्दी आहत हो सकता है। सामने वाले की साधारण बात भी ताना लगे, ऐसी संभावना है। सूर्य का स्वभाव पहचान चाहता है, इसलिए अगर आपकी मेहनत या भावना को तुरंत मान न मिले तो खीझ बढ़ सकती है। पार्टनर या परिवार से बात करते समय अपने मन का बोझ सीधे लेकिन नरमी से रखें। चुप रहकर दूरी बढ़ाने से बात उलझेगी। किसी अपने की बात सुन लेना भी राहत देगा। पुराने मनमुटाव को जीत हार की तरह न लें। समझदारी से बात होगी तो भरोसा फिर से मजबूत हो सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस होंगी और सहयोग कम दिख सकता है। मूलांक 8 का असर अनुशासन मांगता है, जबकि भाग्यांक 7 आपको भीतर बैठकर चीजें समझने को कहता है। इसलिए ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में सिर्फ भागदौड़ से बात नहीं बनेगी। जो छात्र दबाव में हैं, वे पहले विषय या टास्क को छोटे हिस्सों में बांटें। नौकरी करने वालों को अपने काम का रिकॉर्ड साफ रखना बेहतर रहेगा। दुकान, सेल्स या बाजार से जुड़े लोग ग्राहकों की सख्त बात को निजी अपमान न मानें। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, पर इस समय शांत नेतृत्व ज्यादा काम देगा। मीटिंग या बातचीत में कम बोलकर सही बोलना फायदेमंद रहेगा।
धन और वित्त
पैसे के मामले में मन पर दबाव होने से गलत अंदाजा लग सकता है। कमाई के साथ जिम्मेदार खर्च भी सामने आ सकते हैं। बाजार या दुकान के काम में उधार, रेट या पेमेंट को लेकर थोड़ी सख्ती रखनी पड़ सकती है। बिना जांच के किसी बात पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। मूलांक 8 का दिन हिसाब मांगता है, इसलिए बजट लिखकर चलें। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि शांत दिमाग से देखा गया छोटा फर्क भी नुकसान बचा सकता है। दिखावे के खर्च को कुछ समय रोकना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या छाती में दबाव जैसा महसूस हो सकता है। सूर्य से जुड़े लोगों के लिए सुबह की हल्की धूप, शांत बैठना और दस मिनट गहरी सांस लेना खास मदद दे सकता है। अगर बहुत उलझन हो तो कागज पर तीन जरूरी काम लिखें और बाकी बाद में करें। इससे मन बिखरने के बजाय संभलने लगेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: हर असहमति को विरोध मत मानिए। जिम्मेदारी के बोझ में अपनी छवि बचाने की जिद न करें। बाजार या दुकान के लेनदेन में मौखिक बात पर न टिकें।
आज की सलाह: थोड़ी देर रुककर सोचिए, फिर ही जवाब और फैसला दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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