अंक राशिफल 6 जुलाई: आज 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग पैसों के मामले में बात साफ रखें
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 6 July 2026 : आज किसी से पैसा लेना या देना हो तो बात साफ रखें। आय ठीक रह सकती है, लेकिन दिखावे या अहम में किया गया खर्च बजट बिगाड़ सकता है। आइए जानते हैं 6 जुलाई 2026 का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
1 number rashifal numerology horoscope 6 July 2026, अंक राशिफल 6 जुलाई: सूर्य आपके स्वभाव में चमक, नेतृत्व और जिम्मेदारी लाता है, लेकिन इसी के साथ एक जरूरी सीख भी देता है। असर रखना ठीक है, दबाव बनाना नहीं। और चुप रहकर हालात के भरोसे बैठ जाना भी सही नहीं। 6 जुलाई 2026 को आपको अपने असर और विनम्रता के बीच सही संतुलन पकड़ना होगा। घर, काम और निजी फैसलों में आपकी बात सुनी जा सकती है, इसलिए शब्द सोचकर बोलें। किसी छोटी बात पर अपनी बात मनवाने की जिद उलटी पड़ सकती है। वहीं जरूरत से ज्यादा पीछे हटे तो लोग आपकी मंशा समझ नहीं पाएंगे। दिन का मूलांक 6 रिश्तों और तालमेल को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 बदलाव और बातचीत को तेज करता है। इसलिए संतुलित, साफ और सहयोगी रवैया सबसे ज्यादा काम आएगा।
आज 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग पैसों के मामले में बात साफ रखें
लव राशिफल
रिश्तों में आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाता है, पर साथी या परिवार को सिर्फ दिशा नहीं, अपनापन भी चाहिए। बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला दूरी बना सकता है। वहीं हर बात में चुप रहेंगे तो गलतफहमी पनप सकती है। प्रेम जीवन में खुलकर, मगर नरमी से बात करना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी निर्णय पर आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए आदेश देने के बजाय साथ लेकर चलें। सूर्य का प्रभाव आपको केंद्र में रखता है, लेकिन इस दिन दिल जीतने का रास्ता बराबरी से होकर जाता है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी लीडरशिप साफ दिख सकती है। मीटिंग, टीमवर्क, प्रोजेक्ट या पढ़ाई की दिशा तय करने में लोग आपकी तरफ देखेंगे। यहां सावधानी यह है कि हर काम अकेले अपने तरीके से चलाने की आदत परेशानी दे सकती है। छात्र अपनी तैयारी में अच्छे रहेंगे, बशर्ते जिद छोड़कर सही गाइडेंस भी लें। नौकरीपेशा लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। बिजनेस में पार्टनर, क्लाइंट या स्टाफ के साथ टोन संतुलित रखें। 6 का प्रभाव सहयोग मांगता है और 5 की ऊर्जा तेज फैसलों की ओर धकेलती है। इसलिए बोलने से पहले उद्देश्य साफ रखें। तब आपका सूर्य गुण पहचान भी दिलाएगा और सम्मान भी।
धन राशिफल
पैसों के मामले में नियंत्रण और लचीलापन दोनों साथ चाहिए। बैंक, पेमेंट, ट्रांसफर, बिल या किसी कागज से जुड़ा काम करते समय केवल अंदाजे पर न चलें। छोटी सी चूक बाद में झुंझलाहट दे सकती है। किसी से पैसा लेना या देना हो तो बात साफ रखें। आय ठीक रह सकती है, लेकिन दिखावे या अहम में किया गया खर्च बजट बिगाड़ सकता है। यदि किसी आर्थिक चर्चा में आपका पलड़ा भारी हो, तब भी सामने वाले की बात पूरा सुनना समझदारी होगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन भीतर का दबाव सिर, आंखों या कंधों में भारीपन दे सकता है। लगातार कमांड मोड में रहने से थकान बढ़ती है। बीच बीच में दो मिनट रुककर गहरी सांस लें। तेज धूप में निकलना हो तो पानी साथ रखें। शरीर से ज्यादा मन की गर्मी संभालना जरूरी है। शांत संगीत, हल्की वॉक या थोड़ी देर अकेले बैठना आपको संतुलित रखेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अधिकार दिखाने के चक्कर में रिश्ते न बिगाड़ें। बैंक या पेमेंट में जल्द निष्कर्ष न निकालें। हर चुप्पी को सहमति मानने की भूल न करें।
आज की सलाह: असर बनाए रखें, पर हर बात को आदेश न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र