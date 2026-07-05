मूलांक 1 राशिफल 5 जुलाई: आज पैसों के मामले में समझदारी से काम लें, पढ़ें राशिफल

मूलांक 1 राशिफल 5 जुलाई: आज पैसों के मामले में समझदारी से काम लें, पढ़ें राशिफल
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 5 July 2026 : आज सूर्य के असर से पहचान बनाने की इच्छा मजबूत रहेगी, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। आइए जानते हैं 5 जुलाई 2026 का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
1 number rashifal numerology horoscope 5 July 2026, मूलांक 1 राशिफल: धीरे धीरे एक साफ और सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। मन में यह बात मजबूत होगी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। सूर्य के प्रभाव से आपका नेतृत्व भाव और पहचान पाने की चाह बढ़ेगी, इसलिए काम को आगे बढ़ाने में पहल करना फायदेमंद रहेगा। 5 जुलाई 2026 का मूलांक 5 आपको तेज सोच और बातचीत की ऊर्जा देता है, जबकि भाग्यांक 4 इस ऊर्जा को ठोस नतीजों में बदलने की याद दिलाता है। इसलिए केवल सोचने से नहीं, व्यवस्थित कदम उठाने से बात बनेगी। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते समय एक बार डिटेल चेक कर लेने से बाद की परेशानी बच जाती है, वैसे ही छोटे फैसलों में सजगता आपको बड़ी मदद दे सकती है। अपने लक्ष्य पर रोशनी रखें, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें।
मूलांक 1 राशिफल 5 जुलाई: आज पैसों के मामले में समझदारी से काम लें, पढ़ें राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात का असर रहेगा, पर लहजा नरम रखना जरूरी होगा। सूर्य आपको साफ बोलने की ताकत देता है, लेकिन कभी कभी वही बात सामने वाले को आदेश जैसी लग सकती है। अगर आप अपने प्लान, करियर या भविष्य को लेकर ज्यादा केंद्रित हैं, तो साथी या परिवार को यह भी बताएं कि उनकी जगह कम नहीं हुई है। बातचीत में स्पष्टता रहेगी तो तालमेल बेहतर होगा। किसी पुराने मनमुटाव को सुलझाने का मौका बन सकता है। अपनी बात रखने के साथ सामने वाले की जरूरत भी सुनें। इससे भरोसा मजबूत होगा।
करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर यह दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें सीनियर्स के सामने अपनी तैयारी, जिम्मेदारी और भरोसेमंद रवैया दिखाने का मौका मिल सकता है। पहल आपके पक्ष में जा सकती है। पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए भी लक्ष्य स्पष्ट करने का समय है। बिखरे प्रयासों की जगह एक ठोस प्लान ज्यादा असर देगा। मूलांक 5 की चाल तेज है, इसलिए नए आइडिया आएंगे। भाग्यांक 4 कहता है कि उन्हें फाइल, नोट्स, टाइम टेबल और सही फॉलोअप में बदलें। सूर्य का स्वभाव आपको पहचान दिलाना चाहता है, इसलिए काम आधा छोड़ने की आदत से दूर रहें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी से कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा। कमाई से जुड़ी बातचीत या किसी भुगतान का मामला साफ रखने की जरूरत है। खासकर डिजिटल लेनदेन में नाम, अमाउंट और रिसीवर दोबारा देख लें। मूलांक 5 के कारण तेजी रहेगी, पर भाग्यांक 4 कागजी और सिस्टम वाली सावधानी मांगता है। अगर आप किसी जरूरी खरीद या बजट प्लान पर सोच रहे हैं, तो उपयोगिता को प्राथमिकता दें। दिखावे में लिया फैसला बाद में भारी लग सकता है। आय के नए रास्तों पर विचार हो सकता है, लेकिन पहले आधार मजबूत करें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर दिमाग लगातार एक्टिव रहने से सिर भारी लग सकता है। छोटे छोटे ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। सुबह धूप में कुछ मिनट बैठना या हल्की वॉक करना आपके लिए खास अच्छा हो सकता है, क्योंकि सूर्य का अंक होने से शरीर और मन दोनों को इससे सहारा मिलता है। पानी कम न होने दें। काम के बीच कंधों और गर्दन को ढीला छोड़ने की आदत भी राहत देगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: सीनियर्स से बात करते समय स्वर कठोर न होने दें। ऑनलाइन पेमेंट में जल्दी दिखाना नुकसान दे सकता है। लक्ष्य पर फोकस रखें, पर घर के लोगों को नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: पहल करें, पर हर कदम को जांचकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र