मूलांक 1 राशिफल: आज पैसों के मामले में फंसने से बचें, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल

मूलांक 1 राशिफल: आज पैसों के मामले में फंसने से बचें, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 3 July 2026 : आज सूर्य के असर से पहचान बनाने की इच्छा मजबूत रहेगी, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। आइए जानते हैं 3 जुलाई 2026 का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
1 number rashifal numerology horoscope 3 July 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 1 राशिफल: सूर्य के प्रभाव वाला आपका अंक 1 आम तौर पर साफ सोच और आगे बढ़ने का हौसला देता है, लेकिन 3 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा थोड़ी अलग ढंग से काम कर सकती है। मूलांक 3 योजनाओं को फैलाता है और भाग्यांक 2 धैर्य, तालमेल और इंतजार मांगता है। ऐसे में सरकारी काम, कागजी प्रक्रिया या किसी स्वीकृति से जुड़ी बात में रुकावट महसूस हो सकती है। अटके पेमेंट या देरी से जवाब मिलने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। घर के छोटे खर्च भी इस बीच ज्यादा खटक सकते हैं। सूर्य आपको जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, पर इस समय हर बात तुरंत अपने हिसाब से करवाने की जिद उलटी पड़ सकती है। काम को क्रम से रखें। फाइल, रसीद और जरूरी कागज दोबारा देखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 राशिफल: आज पैसों के मामले में फंसने से बचें, पढ़ें 3 जुलाई का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात मजबूत रहती है, पर इस दिन नरमी ज्यादा काम करेगी। भाग्यांक 2 का असर बता रहा है कि सामने वाला आपकी परेशानी समझना चाहता है, बस आपका लहजा हल्का होना चाहिए। पेमेंट, कागज या रुके काम की टेंशन घर तक न लाएं। साथी या परिवार के किसी सदस्य से छोटी बात पर तकरार हो सकती है, खासकर जब आपको लगे कि लोग आपकी जल्दी नहीं समझ रहे। सूर्य का आत्मसम्मान अच्छा है, लेकिन अहंकार से दूरी रखें। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना अपनी बात रखना।
करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई में यह दिन मेहनत से ज्यादा प्रक्रिया की जांच मांग सकता है। अगर किसी आवेदन, अप्रूवल, बिल, फीस, दस्तावेज या सरकारी नियम से जुड़ा काम है तो थोड़ा रुककर चलना ठीक रहेगा। मूलांक 3 नई योजना बनाने में मदद करेगा, इसलिए अटकी चीजों के बीच भी आगे की तैयारी की जा सकती है। भाग्यांक 2 सहयोग से काम निकालने का संकेत देता है। सीनियर, एडमिन टीम या संस्था से बात करते समय सीधा और शांत रवैया रखें। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए घबराहट की जगह व्यवस्था बनाइए। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय रिविजन, फॉर्म चेक और डिटेल्स सुधारने का है।
धन राशिफल
रुके हुए पेमेंट या देर से आने वाली राशि के कारण मन में खीझ रह सकती है। इसलिए घर के छोटे खर्च, जैसे रोजमर्रा का सामान या जरूरी बिल, सोच समझकर प्लान करना बेहतर रहेगा। जो पैसा आना है, उसके लिए बार बार दबाव बनाने के बजाय सही फॉलो अप करें। सरकारी भुगतान, रिफंड या कागजी लेनदेन में समय लग सकता है। नई बड़ी आर्थिक प्रतिबद्धता लेने से पहले स्थिति साफ होना जरूरी है। उधार देकर फंसने की संभावना भी रहेगी, इसलिए लिखित बात रखना ठीक रहेगा।
सेहत राशिफल
मन का दबाव शरीर में सिर भारी लगना, आंखों में थकान या कंधों में जकड़न के रूप में दिख सकता है। एक साथ कई काम पकड़ने के बजाय हर दो घंटे में छोटा विराम लें। तेज धूप में निकलना हो तो पानी साथ रखें। खाली पेट बहस या भागदौड़ से परेशानी बढ़ सकती है। थोड़ा शांत संगीत, हल्की वॉक और काम की सूची बनाकर चलना मन को स्थिर रखेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: सरकारी कागज बिना जांचे जमा न करें। अटके पेमेंट पर तीखी प्रतिक्रिया नुकसान कर सकती है। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: अटके काम में शोर नहीं, साफ फॉलो अप ज्यादा असर देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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