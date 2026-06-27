1 Number Rashifal: आज कमाई से जुड़ा कोई मौका बनेगा, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल

1 Number Rashifal: आज कमाई से जुड़ा कोई मौका बनेगा, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 28 June 2026: आज अगर घर या काम से जुड़ा बजट बनाना है, तो दूसरों की जरूरतें भी उसमें शामिल करें। कमाई से जुड़ा कोई मौका सहयोग के जरिए बन सकता है। आइए जानते हैं आज का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है-
1 number rashifal numerology horoscope 28 june 2026, अंक 1 (किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है): मन में अगर यह चल रहा है कि सब कुछ अकेले संभालना है, तो थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। 28 जून 2026 के दिन ऊर्जा में मूलांक 1 और भाग्यांक 8 का मेल आपको जिम्मेदारी के साथ तालमेल सिखाता है। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व का है, लेकिन इस समय नेतृत्व का सही मतलब दूसरों को साथ लेकर चलना रहेगा। सुबह के रूटीन में भी यह बात दिख सकती है। काम शुरू करने से पहले छोटा सा प्लान, जरूरी कॉल और समय की साफ समझ आपका दिन आसान बना सकती है। पहचान पाने की चाह बनी रहेगी, पर बेहतर नतीजे वहीं से आएंगे जहां साझा लक्ष्य पर सहमति बने। अपने विचार रखें, पर दूसरों की बात सुनने की जगह भी छोड़ें।
आज कमाई से जुड़ा कोई मौका बनेगा, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव असर दिखाएगा, लेकिन केवल अपनी बात मनवाने से दूरी बढ़ सकती है। सूर्य आपको साफ बोलना सिखाता है, वहीं भाग्यांक 8 व्यवहार में गंभीरता लाता है। ऐसे में परिवार, साथी या करीबी लोगों के साथ किसी छोटे मुद्दे पर बैठकर बात करना फायदेमंद रहेगा। अगर कुछ समय से मतभेद चल रहा है, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। प्रेम संबंधों में सम्मान और भरोसा दोनों साथ चाहिए। सामने वाले की जिम्मेदारियों को भी समझें। सलाह देने से पहले उनका पक्ष सुन लेना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह दिन खास तौर पर सहयोग से आगे बढ़ने का संकेत देता है। ऑफिस, टीम प्रोजेक्ट, मीटिंग या बिजनेस प्लान में आपकी भूमिका लीडर जैसी रह सकती है, लेकिन नतीजे अकेले दम पर नहीं आएंगे। 28 जून 2026 का मूलांक 1 आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और भाग्यांक 8 लक्ष्य, अनुशासन और सिस्टम की तरफ ले जाता है। इसलिए जहां कई लोगों की राय जुड़नी हो, वहां आपका संतुलित रवैया फायदा देगा। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना या किसी कठिन टॉपिक पर चर्चा उपयोगी रहेगी। करियर में नाम बनाने का रास्ता इस समय समझदारी भरे तालमेल से खुल सकता है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में साझी योजना, साझा खर्च या किसी कॉमन लक्ष्य पर बातचीत हो सकती है। यहां साफ हिसाब रखना जरूरी रहेगा। सूर्य आपको बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है, लेकिन भाग्यांक 8 कहता है कि हर रकम का आधार मजबूत होना चाहिए। किसी लेनदेन में शर्तें पहले समझ लें। अगर घर या काम से जुड़ा बजट बनाना है, तो दूसरों की जरूरतें भी उसमें शामिल करें। कमाई से जुड़ा कोई मौका सहयोग के जरिए बन सकता है, पर केवल भरोसे पर नहीं, स्पष्ट बात पर टिके रहना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियों का दबाव सिर और आंखों पर असर डाल सकता है। सुबह की शुरुआत बिना हड़बड़ी के करें। नहाने से पहले दो मिनट शांत बैठकर दिन की प्राथमिकता तय करें। इससे मानसिक बिखराव कम होगा। धूप में थोड़ी देर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य के स्वभाव से शरीर और मन दोनों को ताजगी मिलती है। बहुत तेज प्रतिक्रिया देने से थकान बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: हर बात में आखिरी फैसला अपने हाथ में रखने की जिद न करें। टीम के काम में श्रेय को लेकर मन भारी हो सकता है। आधी जानकारी पर सहमति देने से बाद में उलझन बढ़ सकती है।
आज की सलाह- मिलकर काम करें, आपकी चमक तभी सबसे साफ दिखेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र