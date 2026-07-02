मूलांक 1 राशिफल: आज पैसे कमाने के मिलेंगे नए मौके
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 2 July 2026 : आज सूर्य के असर से पहचान बनाने की इच्छा मजबूत रहेगी, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। आइए जानते हैं 2 जुलाई 2026 का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
1 number rashifal numerology horoscope 2 July 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 1 राशिफल: मन में कुछ नया करने की हलचल चल रही है तो उसे हल्के में न लें। आपके भीतर का उत्साह और रचनात्मक सोच मिलकर किसी नए काम, नई जिम्मेदारी या छोटे प्रोजेक्ट की शुरुआत का आधार बना सकते हैं। सूर्य के असर से पहचान बनाने की इच्छा मजबूत रहेगी, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। बस अपनी बात रखते समय आदेश देने के बजाय साफ और सहज ढंग अपनाएं। फोन पर बातचीत में भी टोन बहुत फर्क डालेगी। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 सहयोग, समझ और संवेदनशीलता ला रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आपको आगे बढ़कर पहल करने का संकेत दे रहा है। यही मेल आपको सही लोगों तक पहुंचा सकता है।
आज पैसे कमाने के मिलेंगे नए मौके
लव राशिफल
दिल की बात कहने का मन होगा, लेकिन तरीका नरम रखें। आपका आत्मविश्वास आकर्षित करेगा, पर रिश्तों में केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश दूरी बढ़ा सकती है। अगर किसी अपने से फोन पर बात हो, तो बीच में काटने के बजाय पूरा सुनें। साथी, परिवार या करीबी दोस्त आपकी किसी नई सोच को सराह सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें उसमें जगह दें। मूलांक 2 की नरमी और अंक 1 की स्पष्टता साथ आए तो रिश्तों में अच्छा तालमेल बन सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह दिन पहल करने वालों के पक्ष में जा सकता है। अगर आप किसी आइडिया, प्रेजेंटेशन, प्लान या नए प्रोजेक्ट पर सोच रहे हैं, तो उसे लिखकर और साफ करके सामने रखना बेहतर रहेगा। सूर्य का प्रभाव नेतृत्व देता है, इसलिए टीम, क्लाइंट या सीनियर के सामने आपकी बात वजन ले सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह समय अपने तरीके से पढ़ने, नोट्स व्यवस्थित करने और किसी कठिन विषय पर शिक्षक से सीधी बात करने का है। 2 जुलाई 2026 का भाग्यांक 1 आगे बढ़ाता है, जबकि मूलांक 2 बताता है कि सहयोग लेकर चलेंगे तो रास्ता आसान होगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में नई कमाई या साइड काम की सोच बन सकती है। कोई आइडिया तुरंत बड़ा लाभ दे, यह जरूरी नहीं, लेकिन शुरुआत की दिशा मिल सकती है। फोन पर लेनदेन, फीस, पेमेंट कन्फर्मेशन या काम से जुड़ी रकम तय करते समय बात साफ रखें। आधी जानकारी पर हां कहना ठीक नहीं रहेगा। अपनी छवि दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना टालें। सोच समझकर किया गया छोटा कदम आगे फायदा दे सकता है।
सेहत राशिफल
उत्साह ज्यादा रहेगा तो शरीर से ज्यादा दिमाग भाग सकता है। इससे सिर भारी लगना, आंखों में थकान या चिडचिडापन बढ़ सकता है। दो कामों के बीच पांच मिनट रुककर गहरी सांस लें। जरूरी फोन कॉल करने से पहले एक ग्लास पानी पीकर खुद को स्थिर करें। इससे बात भी बेहतर होगी और बेचैनी भी कम रहेगी। सूर्य प्रधान अंक 1 के लिए संतुलित ऊर्जा बहुत जरूरी है।
अंक 1 (किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 है)
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: फोन पर जल्दी में कमिटमेंट न दें। अपनी बात साबित करने में सामने वाले को छोटा न दिखाएं। नए काम की शुरुआत बिना लिखित स्पष्टता के न करें।
आज की सलाह- नया आइडिया बोलने से पहले उसे दो पंक्तियों में साफ करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र