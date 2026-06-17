1 Number Rashifal: आज पैसों के मामले में इन 4 बातों पर रखें फोकस, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल

1 Number Rashifal: आज पैसों के मामले में इन 4 बातों पर रखें फोकस, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 18 June 2026 : आज के दिन जिम्मेदारी लेकर बोलें, अहंकार लेकर नहीं। किसी पेमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें। आइए जानते हैं आज का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है-
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 18 June 2026, मूलांक 1 का राशिफल: अपने हक की बात रखने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तरीका बहुत मायने रखेगा। सूर्य के प्रभाव से आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़कर बोलते हैं, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। फिर भी टकराव की स्थिति में आवाज ऊंची करने या केवल अपनी बात मनवाने की जिद उलटी पड़ सकती है। किसी जरूरी कागज की जांच दोबारा कर लें, खासकर जहां साइन, तारीख, नाम या शर्तें जुड़ी हों। 18 जून 2026 का मूलांक 9 आपको मजबूत प्रतिक्रिया देने की ऊर्जा देता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से ठहरकर सोचने को कहता है। यही संतुलन आपके काम आएगा। जिम्मेदारी लेकर बोलें, अहंकार लेकर नहीं।
आज पैसों के मामले में इन 4 बातों पर रखें फोकस, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
मूलांक 1 वालों का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों में आपकी बात सही हो सकती है, पर सामने वाले की भावनाएं भी उतनी ही सच हैं। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व देता है, लेकिन प्रेम में हर बात आदेश की तरह नहीं चलती। अगर कोई पुरानी बात उठे तो तुरंत फैसला सुनाने के बजाय पहले पूरी बात सुनें। जीवनसाथी, पार्टनर या घर के किसी करीबी को यह महसूस होना चाहिए कि आप साथ हैं, सामने नहीं। अपनी जरूरत साफ कहें, पर शब्द नरम रखें। छोटी सी जिद लंबी खींचतान में बदल सकती है। समझदारी यह होगी कि सम्मान बचाते हुए समाधान निकाला जाए।
मूलांक 1 वालों का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में अपने अधिकार, भूमिका या क्रेडिट को लेकर बात उठ सकती है। यहां आपकी नेतृत्व क्षमता दिखेगी, लेकिन यही जगह है जहां अधैर्य नुकसान कर सकता है। मीटिंग, ईमेल, प्रोजेक्ट नोट्स या किसी जरूरी कागज की जांच बहुत ध्यान से करें। बिना पढ़े जवाब देना या आधी जानकारी पर रिएक्ट करना बाद में सफाई मांग सकता है। सूर्य आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, पर 9 और 7 की संयुक्त ऊर्जा बता रही है कि कार्रवाई से पहले तथ्य मजबूत रखें। स्टूडेंट्स बहस में समय गंवाने के बजाय मुख्य टॉपिक पर लौटें। काम का असर शब्दों से ज्यादा दिखेगा।
मूलांक 1 वालों का धन राशिफल कैसा रहेगा?
पैसों के मामले में अपनी सुविधा को सबसे ऊपर रखने से छोटी गड़बड़ी हो सकती है। लेन देन, बिल, फीस, सब्सक्रिप्शन या किसी पेमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें। यदि कोई रकम अटकी है तो उसे मांगने में संकोच न करें, पर बात साफ और रिकॉर्ड के साथ करें। दिखावे में खर्च करने का मन बन सकता है, खासकर जब आप खुद को साबित करना चाहें। यह समय बजट को सीधा रखने का है। जहां जरूरी हो, वहीं पैसा लगाएं। किसी वित्तीय कागज पर जल्दबाजी में सहमति देना बेहतर नहीं रहेगा।
मूलांक 1 वालों का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
तनाव का असर सिर, आंखों और शरीर की गर्मी पर दिख सकता है। बहस के बाद तुरंत दूसरा काम पकड़ने के बजाय पांच मिनट शांत बैठें। पानी थोड़ा बढ़ाएं और दोपहर में बहुत मसालेदार चीजें कम लें। अगर किसी चर्चा से बेचैनी बढ़े तो जवाब लिखकर दें, तुरंत बोलकर नहीं। इससे मन भी संभलेगा और शब्द भी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। केवल अपनी शर्त मनवाने की जिद भारी पड़ सकती है। गुस्से में दिया गया जवाब बाद में सुधार मांग सकता है।
आज की सलाह- हक की बात करें, पर पहले तथ्य और शब्द दोनों जांचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र