अंक राशिफल 13 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज फालतू लेन-देन से दूर रहें
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 13 July 2026 : अपनी बात मनवाने से पहले हालात को पढ़ना जरूरी होगा। बैंक, पेमेंट या किसी जरूरी कागजी काम में दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा। जानें, 13 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
1 number rashifal numerology horoscope 13 July 2026 Mulank 1, अंक राशिफल 13 जुलाई: मन में हल्की बेचैनी और काम जल्दी निपटाने की हड़बड़ी बनी रह सकती है। आपके अंक का स्वामी सूर्य है, इसलिए नेतृत्व और आगे बढ़कर फैसला लेने की आदत स्वाभाविक है, लेकिन हर जगह तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। 13 जुलाई 2026 का मूलांक 4 माहौल को नियम और व्यवस्था की तरफ खींच रहा है, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत और समझदारी से रास्ता निकालने का संकेत दे रहा है। ऐसे में अपनी बात मनवाने से पहले हालात को पढ़ना जरूरी होगा। बैंक, पेमेंट या किसी जरूरी कागजी काम में दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा। थोड़ी रुककर चलेंगे तो छोटी परेशानी बड़े झंझट में नहीं बदलेगी।
1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज फालतू लेन-देन से दूर रहें
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी बात साफ रहती है, पर इस समय उसका अंदाज थोड़ा तेज हो सकता है। साथी, परिवार या किसी करीबी को लगे कि आप उनकी बात पूरी सुने बिना निर्णय दे रहे हैं। यहीं पर तालमेल बिगड़ सकता है। भाग्यांक 3 संवाद को मजबूत करने का मौका दे रहा है, इसलिए छोटी बात को मन में रखने के बजाय सीधे और नरम शब्दों में रखें। सूर्य का प्रभाव आपको केंद्र में रखता है, पर हर रिश्ता बराबरी भी मांगता है। किसी की गति धीमी लगे तो उसे कमजोरी न समझें। थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो दूरी बनने से बचेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में तेजी रहेगी, लेकिन यही तेजी गलती भी करा सकती है। ऑफिस में मीटिंग, रिपोर्ट, मेल या किसी प्लान को बिना पूरे पढ़े आगे बढ़ाना बाद में सुधार का काम बढ़ा सकता है। मूलांक 4 की दिन ऊर्जा कहती है कि सिस्टम, नियम और डिटेल पर ध्यान दें। भाग्यांक 3 आपको प्रेजेंटेशन, बातचीत और टीम को समझाने में मदद करेगा, बस लहजा संतुलित रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि एक साथ कई चीजें पकड़ने के बजाय एक टॉपिक पूरा करें। बिजनेस करने वालों को जवाब तुरंत देने से पहले शर्तें साफ देखनी चाहिए। आपके नेतृत्व की चमक बनी रहेगी, अगर कदम नपे तुले हों।
धन और वित्त
पैसे के मामले में जल्दबाजी से बचना सबसे जरूरी रहेगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड पेमेंट, ऑटो डेबिट या किसी ट्रांसफर में छोटी सी लापरवाही परेशानी दे सकती है। रकम भेजने से पहले नाम, नंबर और अमाउंट एक बार फिर देख लें। आय के मौके सामान्य रह सकते हैं, लेकिन फालतू लेन देन से दूरी रखना ठीक रहेगा। सूर्य आपको आत्मविश्वास देता है, पर वित्त में भरोसे से ज्यादा जांच काम आती है। अगर कोई भुगतान टालना संभव हो तो पहले हिसाब साफ करके ही आगे बढ़ें।
स्वास्थ्य और कल्याण
बेचैनी का असर सिर, आंखों और पेट पर दिख सकता है। बहुत तेजी से काम करने पर थकान जल्दी महसूस हो सकती है। अपने दिन में छोटे ब्रेक रखें। खासकर किसी जरूरी पेमेंट, फॉर्म या ऑफिस काम से पहले दो मिनट शांत बैठना फायदेमंद रहेगा। पानी थोड़ा बढ़ाएं और खाली पेट लंबे समय तक न रहें। तेज प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांसें लेना आपके लिए सरल और असरदार उपाय रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: पेमेंट करते समय डिटेल दो बार देखें। माहौल को नजरअंदाज करके अपनी ही रफ्तार न थोपें। अधूरी जानकारी पर तुरंत जवाब देना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: रुककर देखें, फिर बोलें और फिर ही फैसला लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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