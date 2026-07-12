अंक राशिफल 12 जुलाई: 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज सूर्य का असर आपको आगे रखेगा
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 12 July 2026 : किसी नई सोच, सलाह या जीवन दृष्टि से सीख मिल सकती है। परिवार की बातचीत में भी एक छोटा विचार बड़ा असर डाल सकता है। जानें, 12 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा-
1 number rashifal numerology horoscope 12 July 2026 Mulank 1, अंक राशिफल 12 जुलाई: मन में अगर सुबह से कुछ साबित करने की बेचैनी है, तो उसे सही दिशा देना जरूरी रहेगा। नहाने, तैयार होने या सुबह की चाय के बीच ही दिन का टोन तय हो सकता है। 12 जुलाई 2026 का मूलांक 3 रचनात्मक सोच को बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 आपको लोगों के साथ तालमेल से काम लेने का संकेत दे रहा है। सूर्य के प्रभाव से आप नेतृत्व लेना चाहेंगे, पर हर बात अपने तरीके से मनवाना उल्टा पड़ सकता है। काम से जुड़ी भागदौड़, खासकर बाहर जाकर बात बनाने की कोशिश, उम्मीद के मुताबिक फायदा न दे। ऐसे में किसी पुराने आइडिया, लिखने, डिजाइन, प्रेजेंटेशन या घर बैठे प्लान बनाने पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग आज सूर्य का असर आपको आगे रखेगा
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी बात का असर रहेगा, लेकिन लहजा नरम रखना जरूरी है। सूर्य आपको साफ बोलने की ताकत देता है, पर भाग्यांक 2 बता रहा है कि सामने वाले की भावना समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर मन में यह खटक हो कि आपकी कोशिशों की कदर नहीं हो रही, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकें। प्रेम संबंध में छोटी सी नाराजगी बात बढ़ा सकती है। परिवार में भी सलाह देने से पहले सुनना बेहतर रहेगा। किसी अपने के साथ कोई क्रिएटिव काम, जैसे साथ बैठकर प्लान बनाना, दूरी कम कर सकता है।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई के मामले में यह दिन सीधी दौड़ से ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग का है। बाहर जाकर मीटिंग, कलेक्शन या बिजनेस ट्रिप से बहुत मजबूत नतीजे मिलना मुश्किल लग सकता है। जो भुगतान अटका है, वह भी तुरंत हाथ में आए, इसकी संभावना कम है। ऐसे में निराश होने के बजाय प्रेजेंटेशन सुधारें, कंटेंट तैयार करें, नया आइडिया लिखें या पुराने काम को बेहतर रूप दें। मूलांक 3 सीखने और अभिव्यक्ति को मजबूत कर रहा है। सूर्य का असर आपको आगे रखेगा, लेकिन टीम या क्लाइंट की राय शामिल करने से काम ज्यादा सधा हुआ दिखेगा। छात्रों के लिए रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना फायदेमंद रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में उम्मीद और वास्तविकता के बीच थोड़ा फर्क दिख सकता है। खासकर बकाया रकम मिलने में देरी खल सकती है। इसी कारण बड़े भरोसे पर कोई नया खर्च या कमाई का अनुमान बनाना ठीक नहीं होगा। दिन की ऊर्जा बता रही है कि क्रिएटिव काम से भविष्य की आय का रास्ता खुल सकता है, भले तुरंत पैसा न दिखे। अगर आप फ्रीलांस, सेल्स, बिजनेस या कमीशन आधारित काम से जुड़े हैं, तो फॉलोअप लिखित रूप में रखें। बजट को सरल रखें और छोटी रकमों का हिसाब भी साफ रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा दिमाग थक सकता है। जब काम अटकता है, तब सूर्य प्रधान लोग भीतर ही भीतर चिढ़ जाते हैं। सुबह उठकर जल्दी जल्दी रूटीन न निपटाएं। पांच मिनट शांत बैठकर दिन के तीन जरूरी काम लिख लें। सिर भारी लगे तो तेज रोशनी और शोर से थोड़ी दूरी रखें। गुनगुना पानी और हल्का स्ट्रेच आपको संतुलित रखने में मदद करेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: काम के लिए लंबी दौड़ का फायदा कम मिल सकता है। बकाया भुगतान को लेकर ज्यादा भरोसा न बांधें। अहम की वजह से अच्छी सलाह हाथ से न जाने दें।
आज की सलाह: भागदौड़ छोड़कर अपने आइडिया को ठोस रूप दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र