1 Number Rashifal: आज पैसे की स्थिति कंट्रोल करने के लिए करें ये काम, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल

1 Number Rashifal: आज पैसे की स्थिति कंट्रोल करने के लिए करें ये काम, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 29 June 2026 : आज अगर मन में कोई बात अटकी है, तो उसे दबाने के बजाय सरल शब्दों में कहें। अहंकार से थोड़ा बचें। आइए जानते हैं 29 जून 2026 का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
1 number rashifal 29 June 2026, अंक 1 (किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 है): दिन की चाल साफ इशारा दे रही है कि अगर आप अपने मन की बात स्पष्ट रखेंगे, तो कई काम बेहतर दिशा पकड़ सकते हैं। अंक 1 के स्वामी सूर्य आपको नेतृत्व, पहचान और जिम्मेदारी की भावना देते हैं। इसलिए यह समय अपने लिए बेहतर जीवन की ठोस नींव रखने का है। 29 जून 2026 का मूलांक 2 है, जो सहयोग और संवेदनशीलता बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 9 भीतर की आग और काम पूरे करने का जोश जगाता है। ऐसे में अकेले चमकने से ज्यादा असर टीम के साथ संतुलन बनाकर आएगा। अपनी इच्छा, अपना लक्ष्य और अपनी प्राथमिकता साफ रखें। अहंकार से थोड़ा बचेंगे, तो सम्मान भी मिलेगा और रास्ता भी खुलेगा।
आज पैसे की स्थिति कंट्रोल करने के लिए करें ये काम, पढ़ें मूलांक 1 का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात वजन रखेगी, लेकिन तरीका नरम होना चाहिए। सूर्य का प्रभाव आपको आगे बढ़कर बात करने की ताकत देता है, पर मूलांक 2 की दिन ऊर्जा बता रही है कि सामने वाले की भावना समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर मन में कोई बात अटकी है, तो उसे दबाने के बजाय सरल शब्दों में कहें। पार्टनर से उम्मीदें बहुत ऊंची रखने के बजाय साथ मिलकर छोटे कदम तय करें। परिवार में भी आपकी जिम्मेदार भूमिका दिख सकती है। अपनापन जताने से दूरी कम होगी।
करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह समय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर जब आप बिखरी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएं। करियर, बिजनेस, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी में आपकी छवि मजबूत बन सकती है। सूर्य का स्वभाव आपको आगे रहने की चाह देता है, और यही चाह सही प्लान के साथ प्रगति में बदल सकती है। भाग्यांक 9 का असर लक्ष्य पर तेजी से काम करवाना चाहता है, इसलिए अधूरे काम न छोड़ें। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन फोकस वापस लाने वाला है। ऑफिस में केवल अपनी बात मनवाने के बजाय रिजल्ट दिखाने पर जोर दें। यहीं से पहचान बढ़ेगी।
धन राशिफल
पैसे के मामले में स्थिति संभल सकती है, अगर आप हिसाब साफ रखें। बैंक, पेमेंट, ट्रांसफर, बिल या किसी जरूरी फाइनेंशियल अपडेट में दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा। मूलांक 2 की वजह से किसी और की बात मानकर कदम उठाने का मन हो सकता है, पर अंतिम फैसला अपने समझदारी भरे आंकलन से लें। आय के नए रास्तों पर सोच सकते हैं, खासकर काम से जुड़ी कोशिशों में। दिखावे के खर्च से लाभ कम दिखेगा। जो जरूरी है, पहले उसे निपटाएं।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन उसे सही जगह लगाना जरूरी होगा। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या शरीर में गर्मी जैसा महसूस हो सकता है। सूर्य प्रधान अंक 1 के लोगों को बीच बीच में रुककर सांसों को सामान्य करना फायदेमंद रहेगा। सुबह की धूप में कुछ मिनट बैठना और पानी का संतुलन रखना आपको स्थिर रखेगा। काम के बीच छोटी ब्रेक लेने से चिडचिड़ापन कम होगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: केवल अपनी बात मनवाने की जिद न रखें। बैंक या पेमेंट एंट्री बिना जांच आगे न बढ़ाएं। आधे मन से शुरू किया काम बीच में अटक सकता है।
आज की सलाह- अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर टिकाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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