मूलांक 1 राशिफल: आज तारीफ मिलने पर करें ये काम
1 Number Rashifal Numerology Horoscope 30 June 2026 : आज अगर मन में कोई बात अटकी है, तो उसे दबाने के बजाय सरल शब्दों में कहें। अहंकार से थोड़ा बचें। आइए जानते हैं 30 जून 2026 का मूलांक 1 वालों का दिन कैसा रहने वाला है -
1 mulank rashifal numerology horoscope 30 june 2026, मूलांक 1 राशिफल: धीरे धीरे एक साफ और सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। मन में जो नया विचार कुछ समय से घूम रहा था, उसे आकार देने की इच्छा बढ़ेगी। सूर्य के असर से आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व भाव उभरता है, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। बस यह ध्यान रखें कि अपनी बात रखते समय दूसरों को जगह देना भी जरूरी है। 30 जून 2026 का मूलांक 3 नई सोच, सीख और अभिव्यक्ति को बल देता है, जबकि भाग्यांक 1 आपकी पहचान और पहल को आगे लाता है। किसी छोटे काम, घरेलू योजना या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा नया तरीका भी अच्छा असर दिखा सकता है। तारीफ मिले तो विनम्र रहें। इसी से बात दूर तक जाएगी।
मूलांक 1 राशिफल: आज तारीफ मिलने पर करें ये काम
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी पहल काम आ सकती है, खासकर तब जब कुछ बातों को लंबे समय से टाला जा रहा हो। दिल की बात साफ कहने का मौका बन सकता है। साथी आपकी ऊर्जा और ईमानदारी को समझेगा, बशर्ते आप आदेश देने वाले अंदाज से बचें। परिवार में भी आपकी राय सुनी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या या किसी छोटे फैसले पर घर में बातचीत हो सकती है। नरमी रखेंगे तो तालमेल बेहतर रहेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, उनके लिए बातचीत का दरवाजा खुल सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या पुरानी योजना को ताजा रूप देने का मौका मिल सकता है। आपकी क्रिएटिव सोच और जोश मिलकर अच्छा असर बना सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग, प्रेजेंटेशन या टीम चर्चा में आपके आइडिया नोटिस किए जाएंगे। बिजनेस करने वालों के लिए किसी नए प्लान की शुरुआती रूपरेखा बनाना ठीक रहेगा। पढ़ाई करने वाले छात्र अपने तरीके से चीजें समझना चाहेंगे, और यही उनका प्लस पॉइंट बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई में भी नया शेड्यूल या अलग समझाने का तरीका काम दे सकता है। मूलांक 3 की अभिव्यक्ति और भाग्यांक 1 की पहल मिलकर आगे बढ़ने का संकेत देती है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में सोच समझकर बढ़ना बेहतर रहेगा। नया काम शुरू करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन शुरुआत छोटी और साफ बजट के साथ रखें। आय के नए रास्तों पर बात बन सकती है, खासकर जहां आपकी पहचान और आइडिया दोनों काम आते हों। किसी जरूरी चीज पर खर्च हो सकता है, जैसे पढ़ाई, ट्रेनिंग या घर की उपयोगी जरूरत। लेनदेन में सिर्फ उत्साह पर न चलें। कागज, समय और रकम तीनों साफ रखें। इससे आगे परेशानी कम होगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी लेने से सिर भारी लग सकता है। सूर्य प्रधान अंक 1 के लोगों को शरीर के साथ मन की गर्मी भी संभालनी होती है। सुबह थोड़ी धूप, हल्की स्ट्रेचिंग और पानी की मात्रा बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। अगर लगातार सोच चल रही है, तो काम लिखकर करें। इससे दिमाग पर दबाव कम होगा और फोकस बना रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरों की राय हल्की न करें। बच्चों की पढ़ाई पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। अधूरे प्लान पर बड़ा खर्च करने से बचें।
आज की सलाह- नए काम की शुरुआत करें, पर तरीका संतुलित रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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