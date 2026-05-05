तमिलनाडु में सरकार बना पाएगी TVK? बहुमत के लिए और कितने विधायकों की है जरूरत; कौन देगा विजय थालापति का साथ
तमिलनाडु में विजय थालापति की टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सी पार्टियां टीवीके के साथ जा सकती हैं।
तमिलनाडु के अपने पहले ही चुनाव में विजय थालापति की पार्टी ने इतिहास रच दिया। दो दिग्गज पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनावों में टीवीके को कुल 108 सीटों पर जीत मिली, वहीं डीएमके को 59 सीटों पर और एडीएमके को 47 सीटों पर जीत मिली है। इस तरह किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विजय थालापति की टीवीके तमिलनाडु में बहुमत हासिल कर सरकार बना पाएगी। आइए समझते हैं कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को कितने विधायकों की जरूरत होगी और उनका साथ कौन-कौन दे सकता है।
TVK को कितने विधायकों की है जरूरत
तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। यहां बहुमत के लिए कुल 118 सीटों की जरूरत होती है। टीवीके ने अकेल दम पर 108 सीटों पर जीत दर्ज की है और अब बहुमत के लिए उसे 10 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में उन्हें किसी दूसरी पार्टी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। 10 विधायकों के लिए टीवीके किन पार्टियों से समर्थन ले सकती है।
कौन देगा विजय थालापति के टीवीके का साथ
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके 59 और एडीएमके 47 सीटों पर जीती है। लेकिन टीवीके का इन दोनों पार्टियों के साथ जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि टीवीके कांग्रेस और अन्य दलों के विधायकों के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार बनाएगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 5, पीएमके के 4 और सीपीआई के 2 विधायक टीवीके के साथ जा सकते हैं। तीन पार्टियों के समर्थन के बाद टीवीके के पास कुल 119 विधायक हो जाएंगे और वो सरकार बना सकती है।
राहुल गांधी पहले ही दे चुके हैं समर्थन का वादा
सोमवार को तमिलनाडु चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टीवीके चीफ विजय थालापति को फोन किया था। फोन कर राहुल गांधी ने विजय थालापति को तमिलनाडु में अच्छे प्रदर्शन की बधाई देते हुए साथ खड़े रहने का वादा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में टीवीके को साथ लेने का संकेत भी दिया।
तमिलनाडु में किसको कितनी सीटें मिलीं
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, विपक्षी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने 47 सीट जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी पट्टाली मक्कल काची (PMK) को चार सीट और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (AMMK) को एक-एक सीट मिली।
डीएमके के सहयोगी दलों में से कांग्रेस ने पांच सीट जीतीं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और वीसीके ने दो-दो सीट जीतीं और डीएमडीके को तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीट में से एक सीट मिली।
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