कोलकाता में जीत के जुलूसों पर रोक; पुलिस के कड़े निर्देश, क्या बताई वजह?
पश्चिम बंगाल चुनाव मतगणना के रुझानों में BJP आगे है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पीछे चल रही है। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस ने जीत के जुलूसों और रैलियों पर रोक लगा दी है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना के रुझानों में भाजपा ने 194 विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 92 सीट पर आगे चल रही है। वोटों की गिनती जारी रहने के बीच कोलकाता पुलिस ने सोमवार को पूरे शहर में जीत के जुलूसों, रैलियों और सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है। इस बारे में पुलिस की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
कोलकाता पुलिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल को 4 मई को किसी भी तरह का सार्वजनिक समारोह, जुलूस, या रैलियां निकालने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मतगणना में जुटे अधिकारी गिनती की प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना रखना चाहते हैं। यह पाबंदी पूरे कोलकाता में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगाई गई है।
आदेश के मुताबिक, जीत के जुलूस 5 मई या उसके बाद निकाले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी संबंधित पुलिस थाने के इंचार्ज अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। यही नहीं सभी इजाजत वाले जुलूसों को मौजूदा नियम, कानूनों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दी गई इजाजत में लगाई शर्तों का पूरी तरह से पालन करना होगा।
सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि नोटिफिकेशन का पालन हो
कोलकाता पुलिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि दिए गए नियमों और कानूनों का कोई उल्लंघन होता है तो अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सभी पुलिस थानों के इंचार्ज अधिकारियों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि नोटिफिकेशन का ठीक से पालन किया जाए।
आजादी के बाद की सबसे ज्यादा वोटिंग
सनद रहे पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से अब तक की सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई है। इसमें विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 91.66 फीसदी की शानदार वोटिंग हुई है। पहले चरण की वोटिंग में भागीदारी 93.19 फीसदी थी जिससे कुल वोटिंग प्रतिशत 92.47 फीसदी हो गया।
रुझानों में 194 पर BJP आगे
भाजपा ने मतगणना के रुझानों में 194 विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली है जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 92 सीट पर आगे है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। शुरुआती रुझानों में भाजपा की बढ़त इस आंकड़े को पार करने के साथ संभावित बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रही है। BJP सीमावर्ती, आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों में आगे बढ़ती दिख रही है जबकि TMC कोलकाता के कुछ हिस्सों और चुनिंदा ग्रामीण गढ़ों में अपनी पकड़ बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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