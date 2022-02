उत्तराखंड नही तोड़ पाया 2017 का वोटिंग रिकॉर्ड, 2022 में कम वोटिंग प्रतिशत की ये हैं वजह,जानिए

उत्तराखंड नही तोड़ पाया 2017 का वोटिंग रिकॉर्ड, 2022 में कम वोटिंग प्रतिशत की ये हैं वजह,जानिए

मुख्य संवाददाता, देहरादून Himanshu Kumar Lall Mon, 14 Feb 2022 10:40 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.