विधायक राजकुमार ठुकराल ने छोड़ी भाजपा, रुद्रपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान

विधायक राजकुमार ठुकराल ने छोड़ी भाजपा, रुद्रपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान

लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून Himanshu Kumar Lall Thu, 27 Jan 2022 02:35 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.