बीजेपी से निष्कासित होने पर बोले हरक सिंह रावत,उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी सरकार

भाजपा से निष्कासित होने के बाद भी हरक सिंह रावत के तेवर नरम नहीं हुए हैं। कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। रावत ने कहा कि वह कांग्रेस के लिए अब पूरी तन-मन से काम करेंगे। रावत के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरक को रविवार देर रात पार्टी से निष्कासित कर अंतिम समय में ही सही सरकार से बर्खास्त कर उनके बगावती तेवरों से हो रहे नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया है।

भाजपा सरकार में हरक सिंह रावत पहले ही दिन से असहज नजर आ रहे थे। लेकिन अंतिम साल में उन्होंने अपने बयानों और मेल मुलाकातों से भाजपा को ही असहज करके रखा हुआ था। अब चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरु होने से चंद घण्टे पहले उनकी कांग्रेस में वापसी की प्रबल संभावना को देखते हुए आखिरकार भाजपा को आखिरकार उनसे अपने रिश्ते फिर से परिभाषित करने पड़ गए हैं।

इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को उन्हें सरकार से बर्खास्त करने के साथ ही पार्टी ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है। जबकि अब तक हर बार पार्टी उनकी मनोव्वल करती आ रही थी। हरक के तेवरों के आगे नरम पड़ती पार्टी के रवैये से भाजपा का मूल कैडर भी हैरान था, इस कारण पार्टी ने अब तकरीबन बेअसर हो चुकी इस कार्यवाही से अपने कैडर की भावनाओं पर मरहम लगाने का प्रयास किया है।

1991 पौड़ी से भाजपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित

1991 कल्याण सिंह सरकार में सबसे युवा मंत्री बने

1993 में फिर पौडी सीट से निर्वाचित हुए

1995 विवादों के बीच भाजपा का साथ छोड़ा

1997 मायावती के नेतृत्व वाली बसपा में शामिल

1997 यूपी खादी ग्रामोद्योग में उपाध्यक्ष बने

2002 कांग्रेस से लैंसडाउन के विधायक बन

2002 तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने

2003 जेनी प्रकरण में इस्ती़फा देना पड़ा

2007 फिर से लैंसडाउन के विधायक बने

2007 में कांग्रेस से नेता विपक्ष बनाए गए

2012 रुद्रप्रयाग से विधायक निर्वाचित हुए

2016 कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भाजपा में वापसी

2017 भाजपा से कोटद्वार से विधायक बने

2017 भाजपा सरकार में फिर मंत्री बनाए गए

2022 भाजपा सरकार से बर्खास्त किए गए

हरक सिंह रावत के निष्कासन की ये हैं प्रमुख वजह:

आम कार्यकार्ता बाहर से आए नेताओं को कभी भी तवज्जो नहीं चाहते थे। इसके बावजूद डॉ हरक सिंह रावत और उनके सहयोगी पार्टी को पांच सालों तक चलाते रहे। भाजपा नेतृत्व ने हर सम्भव कोशिश की की हरक सिंह रावत को पार्टी से जोड़ा रखा जाए लेकिन अब पानी सर से ऊपर होने और उनके कांग्रेस में शामिल होने के निर्णय के बाद पार्टी को उनके खिलाफ कदम उठाना पड़ा।

#WATCH | "Congress Party will form government in Uttarakhand. I will work for Congress party," said the expelled Uttarakhand BJP Minister Harak Singh Rawat#UttarakhandAssemblyPolls pic.twitter.com/JE1mwtdkkV