असम के चुनावी थ्रिलर का कौन होगा विनर, इन 4 सीटों पर छिड़ी है साख की लड़ाई
कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 90 सीट पर चुनाव लड़ रही है। AIUDF 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि असम गण परिषद (AGP) 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) 11 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं।
असम में सरकार चुनने की प्रक्रिया का आगाज गुरुवार से होने जा रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एक चरण में ही मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। खास बात है कि एक ओर जहां कांग्रेस वापस सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है। वहीं, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक पर नजर जमाए हुए है।
जोरहट में साख पर विरासत
अपर असम की जोरहट सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां के चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख गौरव गोगोई और भाजपा के दिग्गज हितेंद्र नाथ गोस्वामी के बीच मुकाबला होना है। खास बात है कि कभी इस सीट पर गौरव के पिता दिवंगत तरुण गोगोई का दबदबा था। भाजपा इस सीट को बचाने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रही है। कहा जा रहा है कि इस सीट के नतीजे राज्य के रिजल्ट के बड़े संकेत दे सकते हैं।
सीएम की सीट का शोर
अब लोअर असम की जलुकबाड़ी सीट मुख्यमंत्री सरमा का गढ़ मानी जाती है। यहां कांग्रेस ने उनका सामना करने के लिए बिदिशा नाग को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि विपक्ष ने सीट पर मुख्य हथियार प्रशासन स्तर पर अपारदर्शिता और समान नागरिक संहिता के 'अधूरे वादों' को बनाया है। सरमा ने गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जलुकबाड़ी सीट से पहली बार 1996 में चुनाव लड़ा था, जिसमें वह असम गण परिषद के नेता भृगु कुमार फुकन से 17,000 मतों से हार गए थे। इसके बाद 2001 में उन्होंने 10,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर उनसे यह सीट छीन ली थी।
नाजिरा में कांग्रेस का बड़ा दांव
नाजिरा में देबब्रत सैकिया भाजपा के मयूर बोर्गोहैन के खिलाफ अपनी पारिवारिक सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सैकिया लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और नाजिरा उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। सैकिया के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत हितेश्वर सैकिया और माता हेमप्रभा सैकिया ने पूर्व में विधानसभा में नाजिरा से जीत चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर दशकों से काबिज कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई होगी।
शिवसागर
शिवसागर सीट पर रायजोर दल के अखिल गोगोई का सामना भाजपा और असम गण परिषद के गठबंधन से है। साल 2021 के चुनाव में जेल में रहते हुए भी गोगोई ने यहां से जीत दर्ज की थी। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवारों प्रदीप हजारिका और कुशल दोवारी से है। हजारिका अमगुरी से पांच बार विधायक रह चुके हैं। जबकि, दोवारी ULFA के पूर्व सदस्य हैं और 2 बार असम विधानसभा के सदस्य रहे हैं।
असम चुनाव का गणित
सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक, 35 जिलों के 31,490 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। कुल 2.50 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, जिनमें 1.25 करोड़ महिलाएं और तृतीय लिंग के 318 मतदाता शामिल हैं। चुनाव मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं।
कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 90 सीट पर चुनाव लड़ रही है। AIUDF 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि असम गण परिषद (AGP) 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) 11 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं।
विपक्षी खेमे में राइजोर दल 13 सीटों पर, असम जातीय परिषद 10 सीटों पर, माकपा तीन सीटों पर और एपीएचएलसी दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य दलों में आप 18 सीटों पर, यूपीपीएल (18), तृणमूल कांग्रेस (22), झामुमो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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