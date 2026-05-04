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प्रशांत किशोर की हार से सीखकर जीते विजय; अकेले लड़े, खुद 2 सीट से उतरे, PK ने कहा था- जीत जाएंगे

May 04, 2026 12:56 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Vijay TVK Prashant Kishor: बिहार में माहौल बनाकर भी प्रशांत किशोर के खुद नहीं लड़ने से जन सुराज पार्टी की हार से सीख लेकर पीके के सुपरस्टार मित्र विजय तमिलनाडु में जीत के नायक बन गए हैं और टीवीके सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है।

प्रशांत किशोर की हार से सीखकर जीते विजय; अकेले लड़े, खुद 2 सीट से उतरे, PK ने कहा था- जीत जाएंगे

Vijay TVK Prashant Kishor: चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी (जेएसपी) बनाई, लेकिन राघोपुर और करगहर में माहौल बनाकर खुद नहीं लड़ने का फैसला किया। नतीजे में जन सुराज का खाता तक नहीं खुला। तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और उनके मित्र सी जोसेफ विजय ने प्रशांत किशोर की गलती से सीख ली और दो विधानसभा सीटों से खुद लड़ गए। पीके की सलाह से विजय ने खुद की दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को बिना किसी दल से गठबंधन के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अकेले उतारा। नतीजा वही रहा जो प्रशांत किशोर ने कहा था। टीवीके सरकार बनाने की कगार पर है और विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। सरकार के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन टीवीके इस खबर को छापने वक्त 108 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा समेत कई छोटे दल भी कुछ ना कुछ सीट जीत रहे हैं, जिससे विजय जरूरी बहुमत जुटा सकते हैं।

विजय की पार्टी टीवीके के पहले स्थापना दिवस पर साल 26 फरवरी 2025 को प्रशांत किशोर रैली में शामिल हुए थे और कहा था कि विजय उनके लिए नेता नहीं, तमिलनाडु की नई उम्मीद हैं। प्रशांत ने बिहार चुनाव के दौरान मीडिया से बातचीत में यह दावा किया था कि अगर विजय अकेले लड़ते हैं तो उनकी पार्टी को 118 सीटों (साधारण बहुमत) पर जीत मिल सकती है। प्रशांत किशोर ने पत्रकार से तब कहा था कि वह इस वीडियो को सुरक्षित रख लें और जब तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आ जाएं तो चलाकर देख लेंगे। प्रशांत किशोर की वह भविष्यवाणी पूरी तरह नहीं तो भी काफी हद तक सही साबित होती दिख रही है। प्रशांत की राजनीति में दावा करने का यही स्टाइल है, जो जन सुराज पार्टी के लिए काम नहीं कर पाया, लेकिन विजय और टीवीके ने उस दावे की लाज रख ली है।

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फरवरी 2025 में जब प्रशांत किशोर विजय की रैली में गए थे, तब यह कह गया था कि प्रशांत चुनाव में विजय की मदद करेंगे। शुरुआत में प्रशांत ने विजय की चुनावी रणनीति को धार दी भी, लेकिन वो बिहार चुनाव में उलझने के बाद जुलाई 2025 से विजय का काम नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने जुलाई में एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में इस बात की पुष्टि की थी कि वो बिहार चुनाव के कारण विजय के सलाहकार की भूमिका में काम करना बंद कर रहे हैं। प्रशांत ने तब कहा था कि बिहार चुनाव के बाद वो विजय की मदद के बारे में सोचेंगे। नवंबर में बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत ने फिर से विजय की चुनावी रणनीति और प्रबंधन में कोई मदद की या नहीं, ये साफ नहीं है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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