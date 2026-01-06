वृश्चिक राशिफल 6 जनवरी: एक्स के साथ सुलझ सकता है पुराना मुद्दा, इन्वेस्टमेंट से पहले करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 3 January 2026: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानें आज यानी 6 जनवरी का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

Scorpio Horoscope Today January 2026: वृश्चिक राशि वाले लोग आज कुछ क्रिएटिव करने की प्लानिंग करें। हर स्थिति में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आज इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी है। सेहत से जुड़ी कुछ चीजें आज आपको परेशान कर सकती हैं। अपने रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के विवाद से दूर रहिए। ऑफिस में आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे खुशी-खुशी स्वीकार करें क्योंकि आगे चलकर ये आपकी ग्रोथ में बड़ा रोल निभाएगा। पैसों से जुड़े मामले में आज सावधानी बरतें

वृश्चिक लव राशिफल आज आपको रिश्ते में खुशियां ही खुशियां मिलेंगे। पार्टनर के साथ आज आप कुछ यादगार लम्हों को जिएंगे। अगर एक्स के साथ कोई पुराना मामला है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन शुभ है। आज खुलकर पार्टनर से इस बारे में बात कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि आपको मौजूदा रिश्ता इससे प्रभावित ना हो। पुरुष जातकों को आज अपनी पार्टनर के पर्सनल स्पेस का सम्मान करना चाहिए। अगर आज बहस होती है तो किसी पुराने मुद्दे को बीच में ना लेकर आएं, इससे बात बिगड़ सकती है। ध्यान रखें कि गुस्से में कुछ भी ऐसा ना कहें कि जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए।

वृश्चिक करियर राशिफल आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। टीम मीटिंग के दौरान आप नए आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप टीम लीड या फिर मैनेजर हैं तो आज आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें परफेक्शन की जरूर पड़ें। राइटर्स के लिए आज का दिन काफी लकी साबित हो सकता है। कुछ लोग विदेश में नौकरी करने का मौका पा सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आज उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज सरकापी कॉनट्रैक्ट मिल सकता है। स्टूडेंट् को अच्छा रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी होगी।

वृश्चिक धन राशिफल आज पैसों के मामले में स्थिति सही रहेगी लेकिन आपको बचत को प्रियॉरिटी पर रखने की जरूरत है। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर की जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। किसी अपने को आज आर्थिक मदद देनी पड़ सकती है। अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले बाजार को अच्छी तरह से समझ लें। हो सके तो किसी भरोसेमंद इंसान से इस विषय में जानकारी जरूर लें। बिना सोचे समझे अगर पैसा डालेंगे तो नुकसान होने की संभावना है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लेनदेन में दिक्कत आ सकती है।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज वृश्चिक राशि वाले अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करें। किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाकर रखें। बच्चों को दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को वायरल बुखार भी हो सकता है। रूटीन फॉलो करें। बैलेंस्ड खाना खाएं। नींद पूरी लेने की कोशिश करें। जो लोग किडनी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, वो आज थोड़ा सा सावधान रहें। अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ें तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com