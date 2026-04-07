तलाक अब छिपाने की बात नहीं

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक अनोखी घटना देखने को मिली। यहां के रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की बेटी का विवाह साल 2018 में हुआ था। खबर के मुताबिक, विवाह के बाद से ही बेटी प्रणिता को परेशान किया जाने लगा था…

क्षमा शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक अनोखी घटना देखने को मिली। यहां के रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की बेटी का विवाह साल 2018 में हुआ था। खबर के मुताबिक, विवाह के बाद से ही बेटी प्रणिता को परेशान किया जाने लगा था। अंतत: उसने तलाक के लिए आवेदन किया। इसी 3 अप्रैल को तलाक मंजूर हुआ, तो प्रणिता को फूल-मालाएं पहनाई गईं। अदालत से अपने घर तक का रास्ता उसने ढोल बजाते, खुशी मनाते तय किया। बकौल प्रणिता- ‘परिवार से पूरा समर्थन मिला, जिससे लड़ने की ताकत मिली। तमाम लड़कियों से कहूंगी कि कोई परेशान करे, तो चुप न रहें।’ प्रणिता के पिता ने कहा कि मेरी बेटी शादी से दुखी थी, तो उसे खुशियां देना मेरा दायित्व था। वह ढोल-नगाड़ों के बीच विदा हुई थी। आज उसे उसी सम्मान के साथ वापस लेकर आया हूं। कोई मुआवजा भी नहीं लिया।’

कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में भी एक पिता बेटी के ससुराल बैंड-बाजा लेकर गए। उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से बेटी को घर से विदा किया, उसी तरह से वापस ले जा रहा हूं। यह समाज को संदेश है कि यदि शादी न चले, तो यह शर्म की बात नहीं है, न ही किसी से छिपाने की, बल्कि सभी को सूचना देने की है कि हमारी लड़की का एक खराब रिश्ता खत्म हो चुका है।

हमारे समाज की यह समस्या है कि कोई शादी अगर न चले, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी जाती है। अक्सर सुनने को मिलता है कि जरूर लड़की ने ही कुछ ऐसा किया होगा, जिससे रिश्ता नहीं चला। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां, हजार मुश्किलें और अपमान झेलते हुए, कभी बच्चों के नाम पर, तो कभी समाज में उपहास के डर से अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहती हैं। इसके लिए वे तमाम तरह के दुर्व्यवहार, हिंसा और लांछन को झेलती हैं। इनमें दहेज की मांग को पूरा न होने के कारण होने वाली हिंसा भी शामिल है। दूसरों को छोड़िए, अधिकांश मामलों में लड़की के परिवार वाले ही उसे यह सलाह देते हैं कि जैसे भी हो, निभा लो। यह सच है कि लड़कियां बदल गई हैं। वे पढ़-लिख गई हैं। बहुत सी बेटियां आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन तब भी वे बहुत सी कठिनाइयों को झेलने के लिए अभिशप्त हैं।

ऐसे में, मेरठ या मध्य प्रदेश की घटनाएं, माता-पिता की सोच में क्रांतिकारी बदलाव को दिखा रही हैं। माता-पिता अब नहीं चाहते कि किसी रिश्ते को चलाने और निभाने के नाम पर बेटी पूरी जिंदगी नरक भोगे। अनेक अध्ययन और रिपोर्टें बता रही हैं कि समाज में तलाक बढ़ रहे हैं। हालांकि, अब भी ये पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम हैं। ये एक से 1.1 प्रतिशत हैं। इतनी कम संख्या होने के बावजूद पिछले दो दशकों में तलाक की घटनाएं 50 फीसदी बढ़ गई हैं। गौर कीजिए, यही वे दो दशक हैं, जिनमें भारत ने मध्यवर्ग के तेज उभार और उसकी सोच को बदलते हुए देखा है।

अपने देश में कम तलाक होने का बड़ा कारण समाज का वह दबाव भी है, जो इसे ठीक नहीं मानता। यदि लोगों की बातचीत पर गौर करें, तो हर जगह यह सुनाई पड़ जाएगा कि ‘अमुक को उसके पति ने छोड़ दिया।’ जैसे कि पति को ही केवल यह अधिकार है कि वह पत्नी को छोड़ दे। ‘जरूर लड़की में ही कमी रही होगी।’ लड़कियों के तलाक न लेने का एक बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से सक्षम न होना, अपने परिवार का साथ न मिलना और लंबी कानूनी प्रकिया भी है।

अब स्थिति बदल रही है। बड़ी संख्या में लोग बिना तलाक लिए भी अलग-अलग रह रहे हैं। अलग रहने वालों की संख्या, छोटे शहरों और गांवों में अधिक है। जगह-जगह परिवार अदालतों की शुरुआत इस ओर संकेत कर रही है कि लड़कियां बदल रही हैं। आज 58 प्रतिशत लड़कियां तलाक की पहल कर रही हैं। एक तरफ यह चौंकाने वाला तथ्य है, तो दूसरी ओर यह एहसास कराने वाला भी कि लड़कियां जुल्म सहने से इनकार करने लगी हैं।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार, दक्षिण भारत में उत्तर भारत के मुकाबले अधिक तलाक होते हैं। उत्तर के मुकाबले वहां स्त्रियां अधिक स्वायत्त और कामकाजी हैं। उत्तर भारत में यह सामाजिक शर्म अधिक है। यह भी एक तथ्य है कि अधिकांश मामलों में जब तक स्त्रियां सहती रहती हैं, विवाह चलता रहता है। तलाक के कारणों में घरेलू हिंसा, पत्नी का अधिक पैसे कमाना, पत्नी से अधिक से अधिक की मांग या पति का नपुंसक होना या विवाहेतर संबंध भी हैं। भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 18.7 प्रतिशत, कर्नाटक में 11.7 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 8.8 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 8.2 फीसदी, दिल्ली में 7.7 प्रतिशत, तमिलनाडु में 7.1 प्रतिशत, तेलंगाना में 6.7 फीसदी और केरल में 6.3 प्रतिशत तलाक के मामले दर्ज किए गए हैं। कामकाजी जोड़ों में अधिक तलाक का होना भी स्त्री सशक्तीकरण को दर्शाता है।

पिछले दिनों अदालतों के एकाधिक ऐसे फैसले आए हैं, जिनमें कहा गया कि शादीशुदा स्त्री या पुरुष का बिना तलाक लिए लिव-इन में रहना अपराध नहीं है। एक जमाने में ‘एडल्टरी’ को अपराध माना जाता था, लेकिन अब वह अपराध नहीं है! हां, ऐसा रिश्ता तलाक का आधार बन सकता है। सबसे गौर करने लायक बात यह है कि अब छोटे शहरों और गांवों में भी तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जहां वृद्धावस्था में लोग अलग हो रहे हैं। अब तो कई स्त्रियां तलाक के बाद ‘ब्रेकअप पार्टी’ भी देती हैं। सूचना-क्रांति ने लड़कियों के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अखबारों तक उनकी पहुंच है। उनमें बराबरी की भावना और जागरूकता बढ़ी है। अपनी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी रिश्ते से बड़ा है, यह भावना भी उनमें नजर आती है। अब तो बाकायदा दूसरी शादी के लिए वैवाहिक विज्ञापन भी आने लगे हैं।

इसका एक पहलू यह भी है कि कई बार बहुत मामूली कारणों से तलाक के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं। हनीमून से लौटकर या विवाह के एक सप्ताह बाद ही तलाक के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। जन्मदिन की मुबारकबाद क्यों नहीं दी या घुमाने नहीं ले गए अथवा पति दांत साफ नहीं करता, नहाता नहीं है, पत्नी के मुकाबले अपने परिवार को अधिक प्राथमिकता देता है, ऐसी शिकायतें भी तलाक के आवेदनों का आधार बन रही हैं। निस्संदेह, ये शिकायतें हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनसे यह तो परिलक्षित होता ही है कि समाज बदल रहा है।