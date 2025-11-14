Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में NOTA का बटन दबाने वालों की संख्या पिछली बार से बढ़ी, क्या कह रहे आंकड़े?

संक्षेप: NOTA Number in Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार NOTA का बटन दबाने वालों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ गई है। वहीं भाजपा लगभग 90 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है।

Fri, 14 Nov 2025 08:16 PMKrishna Bihari Singh भाषा, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। बिहार चुनाव में इस बार NOTA (इनमें में से कोई नहीं, नोटा) का बटन दबाने वालों की संख्या पिछली बार की तुलना में बढ़ गई है। हालांकि यह 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव से काफी कम है। बिहार चुनाव के रिजल्ट में भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन लगभग 200 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। भाजपा लगभग 90 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है।

आंकड़े बतलाते हैं कि मतदान के दौरान कुल मतदाताओं में से 1.81 फीसदी यानी 6,65,870 ने नोटा का बटन दबाया। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 7,06,252 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। यह 2020 के कुल डाले गए मतों का 1.68 फीसदी था। वहीं साल 2015 में नोटा दबाने वालों की संख्या 9.4 लाख थी। यह 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में मतदान करने वाले कुल 3.8 करोड़ मतदाताओं का 2.48 फीसदी थी।

2024 के लोकसभा चुनावों में नोटा का बटन दबाने वालों सबसे कम प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था। साल 2013 में ईवीएम पर नोटा विकल्प का विकल्प शुरू किया गया था। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा बटन को वोटिंग पैनल में अंतिम विकल्प के रूप में शामिल किया गया था।

बता दें कि इस साल बिहार में 7.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। इनमें से 66.91 फीसदी ने वोटिंग की। इस बार वोटिंग के आंकड़े ने साल 1951 के बाद के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1951 के बाद इस साल बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर 3.51 फीसदी मतदाता वोट डालने आए। दिलचस्प बात यह कि इस बार बिहार में इतिहास में सबसे ज्यादा महिला वोटर ने मतदान किया।

