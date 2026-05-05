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सरकारी ऑफिस से कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं ले जाएगा, बंगाल के मुख्य सचिव का निर्देश; सरकार बदलने के बाद एक बड़ी आशंका

May 05, 2026 12:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी सरकारी दफ्तरों का निर्देश दिया है कि किसी तरह के ऑफीसियल दस्तावेज को ऑफिस से बाहर या प्रदेश के बाहर नहीं जाने देना है। सीएस को एक बड़ी आशंका है।

सरकारी ऑफिस से कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं ले जाएगा, बंगाल के मुख्य सचिव का निर्देश; सरकार बदलने के बाद एक बड़ी आशंका

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सत्ता परिवर्तन तय हो गया है। टीएमसी की बुरी तरह हार के बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागीय सचिवों और दफ्तरों के प्रमुखों को सरकारी दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण कागज़ या फ़ाइल दफ्तर परिसर से हटाई, बिगाड़ी या बाहर नहीं ले जाई जाएगी। आशंका है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्त ने के बाद सराकारी दफ्तों में मौजूद दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

किस बात की है आशंका

यह निर्देश सभी विभागों में सरकारी रिकॉर्ड की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। आदेश में अधिकारियों से सतर्क रहने और संवेदनशील दस्तावेजों के किसी भी नुकसान या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी उपाय करने को कहा गया है। इस कदम को सरकारी दफ्तरों के भीतर प्रशासनिक अनुशासन को मज़बूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन को आशंका है कि सत्ता परिवर्तन के कारण कुछ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या उन्हें गायब किया जा सकता है।

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किसी कागज के स्कैनिंग की भी इजाजत नहीं

आदेश में कहा गया है कि सभी विभागीय सचिवों और दफ्तरों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज़ या कोई भी फ़ाइल दफ्तरों से हटाई/बिगाड़ी या किसी अन्य तरीके से बाहर न ले जाई जाए। किसी भी अनाधिकृत कॉपी/स्कैनिंग की अनुमति नहीं होगी।

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इसके अलावा, सभी फ़ाइलों , महत्वपूर्ण कागज़ों , संचार का ठीक से हिसाब रखा जाएगा। विभागों के प्रमुख और विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाए। किसी भी गड़बड़ी के मामले में व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया था।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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