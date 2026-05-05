सरकारी ऑफिस से कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं ले जाएगा, बंगाल के मुख्य सचिव का निर्देश; सरकार बदलने के बाद एक बड़ी आशंका
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी सरकारी दफ्तरों का निर्देश दिया है कि किसी तरह के ऑफीसियल दस्तावेज को ऑफिस से बाहर या प्रदेश के बाहर नहीं जाने देना है। सीएस को एक बड़ी आशंका है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सत्ता परिवर्तन तय हो गया है। टीएमसी की बुरी तरह हार के बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागीय सचिवों और दफ्तरों के प्रमुखों को सरकारी दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण कागज़ या फ़ाइल दफ्तर परिसर से हटाई, बिगाड़ी या बाहर नहीं ले जाई जाएगी। आशंका है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्त ने के बाद सराकारी दफ्तों में मौजूद दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
किस बात की है आशंका
यह निर्देश सभी विभागों में सरकारी रिकॉर्ड की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। आदेश में अधिकारियों से सतर्क रहने और संवेदनशील दस्तावेजों के किसी भी नुकसान या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी उपाय करने को कहा गया है। इस कदम को सरकारी दफ्तरों के भीतर प्रशासनिक अनुशासन को मज़बूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन को आशंका है कि सत्ता परिवर्तन के कारण कुछ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या उन्हें गायब किया जा सकता है।
किसी कागज के स्कैनिंग की भी इजाजत नहीं
आदेश में कहा गया है कि सभी विभागीय सचिवों और दफ्तरों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज़ या कोई भी फ़ाइल दफ्तरों से हटाई/बिगाड़ी या किसी अन्य तरीके से बाहर न ले जाई जाए। किसी भी अनाधिकृत कॉपी/स्कैनिंग की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा, सभी फ़ाइलों , महत्वपूर्ण कागज़ों , संचार का ठीक से हिसाब रखा जाएगा। विभागों के प्रमुख और विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाए। किसी भी गड़बड़ी के मामले में व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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