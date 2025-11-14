Hindi Newsविधानसभा चुनाव 2025 लाइव न्यूज़manoj tiwari song video jaati ki deevar tooti bihar ke aabhari hain jee haan ham bihari hain jee
जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी... मनोज तिवारी ने गया जोरदार गीत- VIDEO
संक्षेप: Haan Ham Bihari Hain Ji Manoj Tiwari Song: बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए करीब 200 पर जीत हासिल कर सकता है। जीत के बाद नई दिल्ली में BJP मुख्यालय पर जमा हुए कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी ने एक जोरदार गीत गया।
Fri, 14 Nov 2025 07:04 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए प्रचंड जीत की ओर है। एनडीए बिहार की 243 सीटों में से करीब 200 पर जीत हासिल कर सकता है। भाजपा करीब 95 फीसदी की स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। जीत के बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण से पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी ने एक जोरदार गीत गया।
