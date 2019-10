भाजपा या कांग्रेस को समर्थन देने के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कही ये बात

जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार गठन के लिए भाजपा या कांग्रेस को समर्थन देने के मुद्दे पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए गुरुवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ भाजपा या विपक्षी कांग्रेस में से कोई भी अपने दम पर राज्य में सरकार बनाती नहीं दिख रही है।

रुझानों में दस महीने पुरानी जेजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है। 10 सीटें जीतने के बाद दुष्यंत चौटाला 'किंगमेकर' की भूमिका में होंगे।

Dushyant Chautala,JJP: Counting of slips from a VVPAT is underway. As soon as I get certificate,I'll discuss with everyone,hold meeting with MLAs tomorrow&decide future course of action.Too early to say anything.I believe state wants change&JJP will bring it. #HaryanaAssemblyPoll pic.twitter.com/bavFtOhLJL