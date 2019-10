हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 : इनेलो ने जारी की 64 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 (Haryana Assembly Elections 2019) के लिए इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) ने बुधवार शाम अपने 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इनेलो की टिकट पाने वालों में कई पूर्व मंत्रियों और उनके परिजनों के नाम भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि बाकि बचे 26 उम्मीदवारों के नाम भी पार्टी जल्द ही घोषित कर देगी।

हरियाणा में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 27 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्र की जांच 5 अक्टूबर को जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है।

