Dibrugarh election result 2026 Live: डिब्रूगढ़ में प्रशांत फुकन फिर जीतेंगे? थोड़ी देर में मतगणना शुरू

Dibrugarh election result 2026 live: डिब्रूगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम आज 4 मई को आने वाले हैं। यहां मौजूदा कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता प्रशांत फुकन का दबदबा कायम है। अब देखना दिलचस्प होगा- जनता इस बार नया चेहरा चुनती है या फुकन को ही सत्ता की चाबी सौंपती है।

Dibrugarh election result 2026 live: डिब्रूगढ़ विधानसभा के साथ ही असम की 126 सीटों के चुनाव परिणाम आज 4 मई को आने वाले हैं। असम की दूसरी राजधानी मानी जाने वाली डिब्रूगढ़ विधानसभा में मौजूदा कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता प्रशांत फुकन का दबदबा कायम है। उनकी जीत का सिलसिला 2006 से जारी है। जनरल केटेगरी की इस सीट पर एक समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन अब सत्ता की चाबी भाजपा के हाथ में है। इस चुनाव में प्रशांत फुकन को ASMJTYP के मैनाक पात्रा और VIKIP के कमल हजारिका टक्कर दे रहे हैं। आज देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार सत्ता की चाबी किसे सौंपती है…

अब तक हुए चुनाव में कौन कितनी बार जीता डिब्रूगढ़ विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1957 में बनी इस सीट पर अब तक 16 असेंबली चुनाव हो चुके हैं। इसमें 1961 और 2001 में हुए दो उपचुनाव भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह सीट 1961 और 1972 के बीच चार बार और 1983 और 2001 के बीच छह बार जीती है। 2006 से BJP ने लगातार चार बार जीत हासिल की है, जबकि CPI और जनता पार्टी ने एक-एक बार यह सीट जीती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या प्रशांत फुकन इस जीत के सिलसिले को जारी रख पाते हैं या अन्य चेहरा बाजीगर बन जाता है। डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

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Dibrugarh election result 2026 live: 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, पहले डाक मत पत्र की गिनती 4 May 2026, 07:50 AM- विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह आठ बजे से होगी। सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्‍टिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 08:30 बजे शुरू होगी। शुरूआती रूझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है।

Dibrugarh election result 2026 live: 2006 से लगातार जीत रहे हैं भाजपा के प्रशांत 4 May 2026, 07:25 AM- मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रशांत फुकन की जीत का सिलसिला 2006 में शुरू हुआ था। उन्होंने BJP के लिए चारों चुनाव जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर चुनाव के साथ उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया है। 2006 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कल्याण कुमार गोगोई को 175 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। इसके बाद प्रशांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक चुनाव न केवल जीते, बल्कि भारी मतों के अंतर से जीते।

Dibrugarh election result 2026 live: राज्य में रिकॉर्ड मतदान हुआ है 4 May 2026, 07:05 AM- असम के 251 करोड़ मतदाताओं में से रिकॉर्ड 85.96 प्रतिशत ने नौ अप्रैल को 126 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह राज्य के इतिहास में सबसे अधिक मतदान था, जिसने 2016 में दर्ज किए गए 84.67 प्रतिशत के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

Dibrugarh election result 2026 live: 126 सीटों पर मतदान, बहुमत को चाहिए 64 सीट 4 May 2026, 06:045 AM- असम में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसमें 25 लाख से अधिक मतदाताओं में से 85.96 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज कुछ ही देर में 126 सीटों वाली विधानसभा में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। राज्य में सरकार बनाने के लिए 64 सीटें चाहिए हैं। जानिए किसके भाग्य का पिटारा आज खुलता है।

Dibrugarh election result 2026 live: डिब्रूगढ़ विधानसभा में लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं प्रशांत फुकन 4 May 2026, 06:019 AM- मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रशांत फुकन की जीत का सिलसिला 2006 में शुरू हुआ था। उन्होंने BJP के लिए चारों चुनाव जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर चुनाव के साथ उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या फुकन पांचवी बार जीत दर्ज करते हैं या उनकी जीत का सिलसिला यहीं थम जाएगा?