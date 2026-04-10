राजनीतिक हिंसा की जांच पूर्व जज से कराएगी BJP, बंगाल के घोषणा पत्र में पूरा ऐक्शन प्लान
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रति जारी की है। इसमें भाजपा ने राज्य में IIT, AIIMS जैसे बड़े संस्थान बनाने का भी वादा किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रति जारी की है। इसमें भाजपा ने राज्य में IIT, AIIMS जैसे बड़े संस्थान बनाने का भी वादा किया है। इसके अलावा पार्टी का कहना है कि राज्य में सत्तारूढ़ TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ श्वेत पत्र भी लाया जाएगा।
अमित शाह ने कहा, 'एक करोड़ स्व रोजगार और रोजगार हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर हम नई रोजगारी खड़ी करेंगे। स्टार्टअप का जाला बुनेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3 हजार की मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है।'
उन्होंने कहा, 'उत्तर बंगाल हमेशा विकास से दूर रहा है। यहां एक एम्स, आईआईटी और आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग संस्थान। ये चारों संस्थान उत्तर बंग के अलग-अलग हिस्सों में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे।' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए 'वंदे मातरम्' संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा
भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे
शाह ने कहा कि अगर सरकार बनी, तो टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ श्वेत पत्र लाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है, उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भाजपा करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, फिर चाहे किसी भी दल के खिलाफ हुई हो। उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से सारे केस अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे।'
अमित शाह का कार्यक्रम
शुक्रवार को शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उनका स्वागत किया। हालांकि, उन्हें गुरुवार रात पहुंचना था, लेकिन वह शुक्रवार दोपहर को बंगाल पहुंचे। खबर है कि गृह मंत्री शाम करीब चार बजे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के देबरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और खड़गपुर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे।
चुनाव कार्यक्रम
दो राज्यों केरल और असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि तमिलनाडु में चुनाव एक ही चरण में 23 अप्रैल को होगा। अधिकारियों ने बताया कि केरल और पुडुचेरी में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, वहीं असम में दो स्थानों पर चुनाव से संबंधित हिंसा के सिलसिले में सात लोगों को हिरासत में लिया गया।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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