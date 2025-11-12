इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, RJD सबसे बड़ी पार्टी, कांटे का मुकाबला
संक्षेप: एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89-97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4, हम को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है।
बिहार में अधिकांश एग्जिट पोल NDA सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं, न्यूज पिंच-एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक ओर जहां सत्तारूढ़ गठबंधन 121 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती दिख रही हैं। बहरहाल, अंतिम नतीजे 14 नवंबर, शुक्रवार को जारी किए जाएंगे।
न्यूज पिंच-एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक, एक ओर जहां एनडीए को 121 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती हैं। इनमें 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। खास बात है कि इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है।
किस पार्टी के क्या हाल
एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89-97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4, हम को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं, महागठबंधन के दल में कांग्रेस को 14-21, वीआईपी को 2-3, सीपीआई को 1-2, सीपीआई (एमएल)एल को 2-5 और सीपीआईएम को 1-2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
महागठबंधन ने चौंकाया
सीटों के लिहाज से भले ही एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही हो, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार, वोट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन आगे चल रहा है। राज्य में एनडीए के खाते में 38.4 प्रतिशत वोट आते दिख रहे हैं। जबकि, महागठबंधन को 39.2 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 12.7 फीसदी वोट मिल सकते हैं। जबकि, 9.8 प्रतिशत अन्य के खाते में जाने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।