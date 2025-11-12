Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविधानसभा चुनाव 2025 लाइव न्यूज़bihar exit poll ai politics mahagathbandhan vs nda tejashwi Yadav rjd jdu nitish kumar
इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, RJD सबसे बड़ी पार्टी, कांटे का मुकाबला

इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, RJD सबसे बड़ी पार्टी, कांटे का मुकाबला

संक्षेप: एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89-97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4, हम को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है।

Wed, 12 Nov 2025 06:23 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में अधिकांश एग्जिट पोल NDA सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं, न्यूज पिंच-एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक ओर जहां सत्तारूढ़ गठबंधन 121 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती दिख रही हैं। बहरहाल, अंतिम नतीजे 14 नवंबर, शुक्रवार को जारी किए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज पिंच-एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक, एक ओर जहां एनडीए को 121 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती हैं। इनमें 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। खास बात है कि इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है।

किस पार्टी के क्या हाल

एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89-97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4, हम को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है।

वहीं, महागठबंधन के दल में कांग्रेस को 14-21, वीआईपी को 2-3, सीपीआई को 1-2, सीपीआई (एमएल)एल को 2-5 और सीपीआईएम को 1-2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।

महागठबंधन ने चौंकाया

सीटों के लिहाज से भले ही एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही हो, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार, वोट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन आगे चल रहा है। राज्य में एनडीए के खाते में 38.4 प्रतिशत वोट आते दिख रहे हैं। जबकि, महागठबंधन को 39.2 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 12.7 फीसदी वोट मिल सकते हैं। जबकि, 9.8 प्रतिशत अन्य के खाते में जाने के आसार हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Bihar Elections

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।