बिहार चुनाव में इन 2 सीटों पर ओवैसी ने हिन्दू कंडिडेट पर चला था दांव, क्या रहा रिजल्ट?

संक्षेप: AIMIM in Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी ने इस बार दो हिंदू प्रत्याशियों पर दांव चला था। बिहार चुनाव नतीजे में इन प्रत्याशियों की क्या स्थिति रही जानें…

बिहार चुनाव नतीजे में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए बंपर जीत की ओर है। भाजपा 96 सीटों पर आगे है। वहीं जदयू 1 सीट पर जीत के अलावा 83 अन्य पर बढ़त बनाए हुए है। जदयू को 84 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो राजद 24 तो कांग्रेस 2 पर सिमटती दिख रही है। AIMIM ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर बढ़त बना ली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने इन चुनावों में दो हिन्दू कंडिडेट पर दांव चला था लेकिन दोनों ही हार की ओर है।

असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दो हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया था। ओवैसी की एआईएमआईएम ने बिहार की ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह को मैदान में उतारा था। वहीं बिहार की सिकंदरा विधानसभा सीट से मनोज कुमार दास को मौका दिया था। अब तक के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में ढाका विधानसभा सीट और सिकंदरा सीट दोनों ही जगहों पर पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के दोनों उम्मीदवार हार की ओर हैं।

बिहार की ढाका विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल 84469 मतों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर 75818 मतों के साथ राजद के फैजल रहमान हैं। तीसरे नंबर पर महज 4863 वोट के साथ जनसुराज पार्टी के डॉ. एलबी प्रसाद हैं। ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह महज 3528 वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं। वह 80941 वोट से हारने वाले हैं।

बिहार की सिकंदरा विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे के अनुसार, अब तक के आंकड़े बताते हैं कि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के प्रफुल्ल कुमार मांझी 62822 वोट के साथ जीत की ओर हैं। दूसरे नंबर पर 46080 वोट के साथ राजद के उदय नारायण चौधरी हैं। तीसरे नंबर पर 8933 वोट क साथ जनसुराज पार्टी के सुबाष चंद्र बोस हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट से मनोज कुमार दास 6275 वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं।