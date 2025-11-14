Hindustan Hindi News
Hindi Newsविधानसभा चुनाव 2025 लाइव न्यूज़bihar election asaduddin owaisi bet on 2 hindu candidates know about chunav result
बिहार चुनाव में इन 2 सीटों पर ओवैसी ने हिन्दू कंडिडेट पर चला था दांव, क्या रहा रिजल्ट?

संक्षेप: AIMIM in Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी ने इस बार दो हिंदू प्रत्याशियों पर दांव चला था। बिहार चुनाव नतीजे में इन प्रत्याशियों की क्या स्थिति रही जानें…  

Fri, 14 Nov 2025 05:05 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव नतीजे में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए बंपर जीत की ओर है। भाजपा 96 सीटों पर आगे है। वहीं जदयू 1 सीट पर जीत के अलावा 83 अन्य पर बढ़त बनाए हुए है। जदयू को 84 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो राजद 24 तो कांग्रेस 2 पर सिमटती दिख रही है। AIMIM ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर बढ़त बना ली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने इन चुनावों में दो हिन्दू कंडिडेट पर दांव चला था लेकिन दोनों ही हार की ओर है।

असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दो हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया था। ओवैसी की एआईएमआईएम ने बिहार की ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह को मैदान में उतारा था। वहीं बिहार की सिकंदरा विधानसभा सीट से मनोज कुमार दास को मौका दिया था। अब तक के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में ढाका विधानसभा सीट और सिकंदरा सीट दोनों ही जगहों पर पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के दोनों उम्मीदवार हार की ओर हैं।

बिहार की ढाका विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों में भाजपा के पवन कुमार जायसवाल 84469 मतों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर 75818 मतों के साथ राजद के फैजल रहमान हैं। तीसरे नंबर पर महज 4863 वोट के साथ जनसुराज पार्टी के डॉ. एलबी प्रसाद हैं। ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह महज 3528 वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं। वह 80941 वोट से हारने वाले हैं।

बिहार की सिकंदरा विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे के अनुसार, अब तक के आंकड़े बताते हैं कि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के प्रफुल्ल कुमार मांझी 62822 वोट के साथ जीत की ओर हैं। दूसरे नंबर पर 46080 वोट के साथ राजद के उदय नारायण चौधरी हैं। तीसरे नंबर पर 8933 वोट क साथ जनसुराज पार्टी के सुबाष चंद्र बोस हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट से मनोज कुमार दास 6275 वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं।

साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब तक के चुनाव नतीजों में एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे है। एआईएमआईएम का सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। AIMIM की 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र में आती हैं। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का प्रभाव है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में ओवैसी की AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सीटें भी सीमांचल से थीं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
