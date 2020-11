अररिया में पोलिंग बूथ नंबर 178 पर मॉक पोल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के तहत मतदान आज कोसी सीमांचल और मिथिलांचल समेत 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर होगा। तीसरे चरण में 2 करोड़ 35 लाख 54 हजार 71 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

Bihar: Mock poll underway at polling booth no 178 in Araria



Voting for the third and final phase of #BiharPolls will be held on 78 Assembly seats today. pic.twitter.com/4bHwSjDYEF