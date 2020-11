महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवर्तन की इस सुनामी में बिहार के लोग 'पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई' के एजेंडे पर मतदान करेंगे। मुझे यकीन है कि वे हमारे लिए मतदान करेंगे क्योंकि वे राज्य में बदलाव चाहते हैं, वे सक्रिय और प्रगतिशील सरकार चाहते हैं। बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। बिहार का सीएम कौन होगा? के जवाब में उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होगा, पहले चरण ने पहले ही संकेत दे दिया है।

In this tsunami of change people of Bihar will vote on agenda of 'Padhai, Kamai, Dawai, Sichai, Mehengai'. I'm sure they'll vote for us as they want a change in state, they want proactive & progressive govt. People of Bihar will vote for change: Tejashwi Yadav, RJD

