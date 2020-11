राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि पब्लिक वास्तव में मास्टर है, लेकिन जिस स्थिति में उन्होंने आपको रखा है, उसे देखें। आप (नीतीश कुमार) 40 सीटें पाने के बाद सीएम बनने का सपना देखते हैं। अगर आप जनादेश का विश्लेषण करते हैं, तो यह निर्णायक रूप से आपके खिलाफ है। अगर आप अभी भी मुख्यमंत्री पद लेते हैं तो केवल भगवान ही जानता है कि यह भ्रम कब तक चलेगा।

Public is indeed the master but see the condition they've placed you in. You (Nitish Kumar) dream of becoming CM after getting 40 seats. If you analyse mandate, it's decisively against you. If you still get the post, only God knows how long will this illusion last: Manoj Jha, RJD https://t.co/pZn6UUUwb4 pic.twitter.com/rlqMLEGEHN