बिहार की वो सीटें जहां जीत-हार का अंतर 500 से कम, इन पर तो मार्जिन 100 से भी नीचे
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में अधिकांश सीटों पर नतीजे आ गए हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत-हार का अंतर 500 से कम है। कुछ सीटों पर तो मार्जिन 100 से भी नीचे रहा है। जानें किस सीट पर हार जीत का अंतर रहा सबसे कम...
बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों में अधिकांश सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। इन नतीजों में BJP की अगुवाई वाला एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर है। एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं। गौर करने वाली बात यह कि भाजपा लगभग 90 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजद कांग्रेस क साथ ही 3 वामदलों से मिलकर बने महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कई सीटें ऐसी रही हैं जहां जीत-हार का अंतर 500 से कम दिखा है। कुछ सीटों पर तो मार्जिन 100 से भी नीचे रहा है।
इन सीटों पर हार-जीत का अंतर 500 से कम
बिहार की अगिआंव, बलरामपुर, ढाका, फारबिसगंज, नबीनगर, रामगढ़ और संदेश विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 500 से कम रहा। बलरामपुर विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर 389, ढाका सीट पर 178, फारबिसगंज सीट पर 221, नबीनगर सीट पर 112 और रामगढ़ सीट पर 175 रहा।
इन पर मार्जिन 100 से नीचे, यहां सबसे कम
सूबे में दो सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 100 वोट से भी कम रहा। इनमें अगिआंव सीट पर हार जीत का मार्जिन 95 और संदेश सीट पर 27 वोट रहा। संदेश विधानसभा सीट पर तो जीत हार का अंतर सूबे में सबसे कम महज 27 वोट रहा।
खबर अपडेट हो रही है।
